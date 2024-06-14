議員黃瓊慧爆料：桃捷飲水機「送驗水」掉包廠商 承攬28學校工程

葦泉公司為龍泉飲水機桃園市北區經銷商，下午大門深鎖。（記者謝武雄攝）

2024/06/14 18:27

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員黃瓊慧繼踢爆，機場捷運龍泉飲水機維護廠商葦泉公司未依規定更換正廠零件，送驗的水還掉包後，今又爆料該公司還承攬桃園市28所學校飲水機維護、水質檢驗，懷疑手法與機捷相同；教育局表示，僅5所學校是委託葦泉送驗，除請環保局緊急採樣化驗外，這些學校「龍泉飲水機」也全面更換濾芯。

副局長賴銀奎表示，一般學校飲水機少則20、30台，大一點的學校甚至有70、80台，由於使用年限問題需分批採購，因此學校可能有好幾個品牌的飲水機，經統計這28所學校使用龍泉飲水機學校，僅3所國校、2所幼兒園是委託葦泉公司採水送驗，其餘都是第三方公正單位直接到校採水，針對這5所學校、幼兒園除緊急採樣化驗並更換濾芯外，未來也要求須請第三方公正單位直接到校採樣。

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某國小校長表示，學校大約有50台飲水機、19台龍泉飲水機是最近1年採購的，目前還在保固期間，今年4月水質採樣時，學校擔心有球員兼裁判的問題，要求葦泉公司人員針對「賀眾牌」飲水機進行抽驗，水質全部合格，未來會直接聯絡元智大學或其他公正單位直接到校採樣。

另龍泉飲水機位於高雄市仁武區，葦泉公司為其桃園北區經銷商，記者下午走訪其位於八德區和平路的住址，現場大門深鎖，經電話訪問負責人徐義傑並不在公司，記者請秘書轉達也未回電。

黃瓊慧表示，正常來說，飲水機是由廠商定期去保養，但取水單位應有合格的第三方檢測單位派員取水檢驗，怎會由廠商自己取水再調包送驗？真的很離譜！中間的問題一定要細查，沒等到市府對此事的明確回應，她決定將此案交由調查局協助釐清真相，若爆料內容屬實，此公司將面臨的不只是解約，還會有具體刑責。

針對五所擁有龍泉飲水機學校，委託葦泉公司化驗水質，教育局緊急要求學校立刻更換濾芯。（記者謝武雄翻攝）

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