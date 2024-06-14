為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

議員黃瓊慧爆料：桃捷飲水機「送驗水」掉包廠商 承攬28學校工程

葦泉公司為龍泉飲水機桃園市北區經銷商，下午大門深鎖。（記者謝武雄攝）

葦泉公司為龍泉飲水機桃園市北區經銷商，下午大門深鎖。（記者謝武雄攝）

2024/06/14 18:27

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員黃瓊慧繼踢爆，機場捷運龍泉飲水機維護廠商葦泉公司未依規定更換正廠零件，送驗的水還掉包後，今又爆料該公司還承攬桃園市28所學校飲水機維護、水質檢驗，懷疑手法與機捷相同；教育局表示，僅5所學校是委託葦泉送驗，除請環保局緊急採樣化驗外，這些學校「龍泉飲水機」也全面更換濾芯。

副局長賴銀奎表示，一般學校飲水機少則20、30台，大一點的學校甚至有70、80台，由於使用年限問題需分批採購，因此學校可能有好幾個品牌的飲水機，經統計這28所學校使用龍泉飲水機學校，僅3所國校、2所幼兒園是委託葦泉公司採水送驗，其餘都是第三方公正單位直接到校採水，針對這5所學校、幼兒園除緊急採樣化驗並更換濾芯外，未來也要求須請第三方公正單位直接到校採樣。

某國小校長表示，學校大約有50台飲水機、19台龍泉飲水機是最近1年採購的，目前還在保固期間，今年4月水質採樣時，學校擔心有球員兼裁判的問題，要求葦泉公司人員針對「賀眾牌」飲水機進行抽驗，水質全部合格，未來會直接聯絡元智大學或其他公正單位直接到校採樣。

另龍泉飲水機位於高雄市仁武區，葦泉公司為其桃園北區經銷商，記者下午走訪其位於八德區和平路的住址，現場大門深鎖，經電話訪問負責人徐義傑並不在公司，記者請秘書轉達也未回電。

黃瓊慧表示，正常來說，飲水機是由廠商定期去保養，但取水單位應有合格的第三方檢測單位派員取水檢驗，怎會由廠商自己取水再調包送驗？真的很離譜！中間的問題一定要細查，沒等到市府對此事的明確回應，她決定將此案交由調查局協助釐清真相，若爆料內容屬實，此公司將面臨的不只是解約，還會有具體刑責。

針對五所擁有龍泉飲水機學校，委託葦泉公司化驗水質，教育局緊急要求學校立刻更換濾芯。（記者謝武雄翻攝）

針對五所擁有龍泉飲水機學校，委託葦泉公司化驗水質，教育局緊急要求學校立刻更換濾芯。（記者謝武雄翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
廠商未依規取樣檢驗 機捷飲水機緊急換濾心
2024/06/11 05:30

廠商未依規取樣檢驗 機捷飲水機緊急換濾心
桃園機捷22站飲水機緊急停用3天 員工驚：到底驗出什麼？
2024/06/10 22:59

桃園機捷22站飲水機緊急停用3天 員工驚：到底驗出什麼？

堅達轉型電動車 FUSO eCanter日本試駕

國泰青年節3x3籃球賽 推動反毒反詐騙
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播