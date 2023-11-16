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配合龍科三期 政院拍板板龍、新梅龍快速道路可行性研究

板龍、新梅龍快速道路示意圖。（市府提供）

板龍、新梅龍快速道路示意圖。（市府提供）

2023/11/16 19:07

〔記者謝武雄／桃園報導〕雖然台積電確定不進駐新竹科學園區龍潭園區第三期（龍科三期），但配合龍科三期開發，桃園市政府要求中央開闢板龍、新梅龍快速道路，桃園市副市長蘇俊賓今出席行政院會時呼籲中央配合；院長陳建仁指示公路總局把2快速道路開闢，明年納入可行性評估。

副院長鄭文燦會中解釋，行政院公共工程委員會從今年4月到10月就「大漢溪沿岸板橋至土城、三峽及龍潭交通改善策略」案，已經召開6次會議，第一階段三峽鶯歌，公路總局明年初做可行性研究，配合龍科三期，將來交通也要打開，有關產業園區科學園區，區內區外交通衝擊都要檢視。

行政院院會聽取國家發展委員會「產業投資五大要素優化政策執行成效」報告，蘇俊賓會中提到，產業發展的水，電，土地，勞工，人才5大要素都很重要，交通更是重中之重，由於交通建設需要時間，因此要有先期規劃，其中板龍快速道路將台65線快速道路自土城端延伸至三峽、鶯歌與桃園龍潭，另新梅龍快速道路可連接國1、國2、國3與台66線，可也解決桃園市交通壅塞問題。

蘇俊賓以桃園為例指出，包括龍潭、楊梅與觀音及龜山等工業區開發與更新，這些工業區的密集度與產業部署，過去就是沒有事先的交通規劃，隨著產業進駐，就業人口增加，產業聚落形成後，往往帶來高度的交通衝擊，地方政府事後再來彌補，往往追不上需求，如今龍科三期仍然要執行，建請行政院儘快完成板龍、新梅龍快速道路建設。

市長張善政表示，配合龍科三期開發，當時中央就和市府達成共識，除開闢板龍、新梅龍快速道路外，並隨著廠商進駐，就業人口增加，可適時檢討龍潭都市計畫。

「產業投資五大要素優化政策執行成效」（2021年至2024年）報告，這是政府因應前瞻計畫、綠能、五加二產業創新、投資台灣3大方案及6大核心戰略產業等多項重大政策長期投資發展，提出相關優化精進策略，經濟部主管土地、供水及供電，國發會主管人才，勞動部主管勞工，五大要素優化列入列管進度，每年向行政院進行年度總報告。

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