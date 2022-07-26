「桃園客家美食網站」上線 桃市府認證客家餐廳這裡查！

客家局長黃傅淑香（中）主持「尋客MEET HAKKA-桃園客家美食」網站啟動上線儀式。（記者李容萍攝）

2022/07/26 22:19

〔記者李容萍／桃園報導〕想吃道地桃園客家美食哪裡找？桃園市政府客家事務局推廣客家美食及振興桃園客家餐廳產業，向客家委員會爭取補助經費，合作建置「尋客MEET HAKKA-桃園客家美食網站」，今（26）日上線啟用，透過實用及人性化網站平台，結合市轄67家客家餐廳業者，讓饕客能按圖索驥，更容易搜尋在地客家美食，且即日起加入會員，有機會獲得多重好禮。

客家局長黃傅淑香表示，隨著國人飲食習慣的轉變，客家餐廳料理多朝減鹽、少油、健康養生方向演變，客家美食也從傳統到創新、多元的發展，深受饕客喜愛；該局自2013年起推動認證及輔導市轄客家餐廳業者，現為振興產業及陪伴其度過疫情的寒冬，建置桃園客家美食專屬平台，即日起上網搜尋平台關鍵字，動動手指就可找到桃園客家美食餐廳，加入會員還可享餐廳獨家優惠及多重好禮抽獎。

黃傅淑香說，此平台與擁有300萬會員知名網路美食平台「愛食記」合作，設置「『尋客』客家專區」提供饕客輕鬆查詢及享用桃園客家美食的選擇，即日起至10月31日推出好禮大FUN送活動；加入會員可享合作餐廳消費優惠及抽好禮，到店用餐可享滿額登錄發票抽餐廳折價券及知名家電等大獎，活動還結合市府「千萬紅利桃子振興加碼計畫」，所送紅利桃子點數可於桃園市特約商家消費使用。

上線儀式中，邀請15家經由市府認證的在地知名店家到場宣傳，像是2022客家小炒全國爭霸賽北區初賽的冠軍「大楊梅鵝莊」、亞軍「亨味食堂」、「提緣客家小館」、「善園客家小館」等，

「尋客MEET HAKKA-桃園客家美食」網站啟動上線，讓饕客可以按圖索驥。（記者李容萍攝）

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