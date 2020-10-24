桃園市「客家美食料理競賽」 佛光大學蔬食系素食客家菜奪冠

「2020客家美食料理競賽」在觀音區崙坪文化地景園區登場，職業組冠軍由佛光大學蔬食系大四學生洪鈞崴、大二學生吳銍宸、藍孟庭組成的「藝素食客」拿下。（記者鄭淑婷攝）

2020/10/24 20:10

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕已連續舉辦6屆、由桃園市政府客家事務局主辦的「2020客家美食料理競賽」，今天在觀音區崙坪文化地景園區登場，社區、職業組各有10組進入決賽，並以「竹」為題作為菜色發想，選手無不卯足全力爭取佳績，歷經一整天的比賽，社區組由「桃園樂活領航隊」（桃園市樂活領航教育協會）拿下冠軍，可獲得5萬元獎金，職業組由「藝素食客」（佛光大學蔬食系）奪冠，獲得6萬元獎金。

「藝素食客」由佛光大學蔬食系大四學生洪鈞崴、大二學生吳銍宸、藍孟庭組成，學長帶著學弟妹參賽頗有傳承意味，其實3人已征戰過不少料理競賽，獲獎第一時間就接到老師的道賀電話；特別的是，3人以素食的角度創作客家菜，在各路好手中脫穎而出，也讓現場觀眾直呼：「很特別」。

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洪鈞崴說，他們以客家醬缸文化、柿餅等特色，結合今年的「竹」主題，花費約1週的時間發想菜色，主要都是素食料理，只有其中的湯品，與宜蘭的麟手創合作，為葷食；對於能夠拿下冠軍，3人謙虛說，運氣比較好。

桃園市長鄭文燦、客家局代理局長戴興達、立委黃世杰等人出席頒獎典禮，鄭文燦說，客家料理有許多讓民眾印象深刻的菜色，本屆賽事分為社區組、職業組，競賽成果非常好，市府會持續推廣客家美食，過去市府已做了包括客家認證餐廳、海洋客家料理競賽、客家美食競賽等，桃園未來會是客家品牌重要的搖籃，明年也計畫在客家美食競賽結束後，加入總鋪師辦桌文化，讓民眾可以品嘗客家料理。

「2020客家美食料理競賽」得獎名單如下：社區組冠軍桃園樂活領航隊、亞軍桃園區汴洲社區關懷據點志工隊、季軍上荷院隊（觀音區藍埔里發展協會）、佳作以客為尊（桃園市愛鎮協會）、王者風範（平鎮觀光文化導覽協會）；職業組冠軍藝素食客、亞軍塔卡國際管理顧問有限公司、季軍邦妮義台客、佳作同心協力、浪漫台三劍客。

「2020客家美食料理競賽」在觀音區崙坪文化地景園區登場，社區、職業組各有10組進入決賽。（記者鄭淑婷攝）

「2020客家美食料理競賽」在觀音區崙坪文化地景園區登場。（記者鄭淑婷攝）

「2020客家美食料理競賽」歷經一整天的賽事，職業組選出前3名及2名佳作。（記者鄭淑婷攝）

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