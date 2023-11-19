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台東美展 許惠卿「夢想之地」獲10萬獎金

台東美展昨天舉行頒獎及美展開幕活動，台東獎得主許惠卿與作品「夢想之地」。（記者黃明堂攝）

台東美展昨天舉行頒獎及美展開幕活動，台東獎得主許惠卿與作品「夢想之地」。（記者黃明堂攝）

2023/11/19 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府每兩年舉辦「台東美展」，經過廿位專業評審委員初審與複審，共九十二件作品勝出，昨天舉行頒獎及美展開幕活動，最大獎項台東獎由立體造型與傳統工藝類許惠卿（見圖，記者黃明堂攝）以「夢想之地」作品獲得獎金十萬元。

文化處表示，台東美展為全國徵件，總收件數達四四八件，歷經兩階段評審，從參賽作品中，選出東方媒材類廿二名、西方媒材類卅四名、新媒體藝術類十九名及立體造型與傳統工藝類十七名，展覽日期至十二月十日止，在文化處藝文中心展出。

各類第一名分別為東方媒材類葉宗河「台東好行」、西方媒材類李美樺「雀比千紅」、新媒體藝術類就地製作「旭日集」、立體造型與傳統工藝類許惠卿「夢想之地」。

評審團隊老師曾興平、林永發說明，今年得獎作品皆蘊含對台東人文、風土文化情感與抽象的呈現，如東方媒材類從箓刻方式呈現台東舉辦的各類活動，西方媒材類則以油畫將孔雀比擬台東的太陽，熱情如火。新媒體藝術類，透過不同各自獨立發聲體，巧妙將不對頻的聲場互補成整體；立體造型與傳統工藝類，以琉璃表達台東珊瑚礁海域的自然景觀，反映人類共同維護環境的思考。

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