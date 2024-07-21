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台東「南島咖啡節」咖啡評鑑 佐佑品咖啡莊園拿特等獎

台東相當適合種植咖啡的地區，質量俱佳，縣府辦南島咖啡節評鑑，共10人得獎。 （記者黃明堂攝）

台東相當適合種植咖啡的地區，質量俱佳，縣府辦南島咖啡節評鑑，共10人得獎。 （記者黃明堂攝）

2024/07/21 15:36

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府今年首度辦理「南島咖啡節」，並於20、21日一連2天在台東舊站特區鐵花步道旁草坪舉辦市集，精品咖啡評鑑競由佐佑品咖啡莊園獲得特等獎。

縣府農業處指出，台東擁有得天獨厚的天然條件，是相當適合種植咖啡的地區，品質良好不輸國外，種植面積約147公頃、產量全國第三，質量俱佳。今年品牌邁入第3年，今年度咖啡評鑑共有19支咖啡參加競賽，經過為期2天的杯測後成績揭曉，共計10人得獎。

得獎名單分別為：特等獎佐佑品咖啡莊園；頭等獎2名由林憲明及楊寶琴（鑼吧甲咖啡莊園）榮獲；金質獎3名為廖俊盛 （海灣咖啡莊園）、陳民富及佐佑品咖啡莊園；銀質獎4名為東道咖啡、楊寶琴（鑼吧甲咖啡莊園）、陳民富及地利伯咖啡莊園。

今年評鑑主審由常任評審陳志銓擔任，所有參賽豆先由專業評審確認品質符合要求，才進行為期2天杯測比賽。陳志銓表示，今年參與的支數雖然比去年少，但品質讓所有的評審們都非常的驚訝，就連銀質獎都有80幾分的評分。

這次的特等獎得是「佐佑品咖啡莊園」藝伎品種，日曬處理法的咖啡帶有野薑花、雞蛋花的香氣，喝起來是香吉士、水蜜桃的滋味與伯爵茶的尾韻，口感絲滑圓潤。

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