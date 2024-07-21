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台東TTGO擴大預約接駁 車資補貼一半

台東TTGO擴大預約接駁服務，將開放民眾預訂以台東市為終點的接駁車，但尚未開放由台東市出發的預約行程。（台東縣府提供）

台東TTGO擴大預約接駁服務，將開放民眾預訂以台東市為終點的接駁車，但尚未開放由台東市出發的預約行程。（台東縣府提供）

2024/07/21 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣推動「TTGO台東預約接駁服務系統」，將開放民眾預訂以台東市為終點的接駁車，或其他鄉鎮出發進入台東市並在當天返回行程。為使資源更有效被利用，尚未開放由台東市出發的預約行程。交觀處表示，系統尚在改版，待改版完成立即上線服務。

終點台東市 不限大眾運輸站點

台東縣基於二○二二年九一八地震接駁服務經驗，推出「TTGO台東預約接駁服務系統」，當時因交通中斷，靠網路訂車接駁花蓮玉里至台東，因效果不錯而延用，民眾透過手機、網站、電話預約接駁至車站、醫院、鄉公所、學校。

不過，當年的構想是「叫車載往另一個大眾運輸系統」，猶如大地震當時鐵路中斷、在站與站間接駁，但制度運行至現在，卻不敷民眾生活使用。交觀處接獲民眾反應，例如太麻里出發，最後載到台東車站，民眾又需設法到達目的地，十分麻煩。

交觀處修正後，將終點站設定為市區醫院、行政機關、大賣場、菜市場、車站、機場等處，可鄰近鄉鎮接駁又不限共乘，一人也能搭車。再者，原本外鄉鎮民眾多叫白牌車，縣府輔導白牌成綠牌（市區客運）、在地人服務在地人且又合法。

考量到市區客運較多，系統只能從外鄉鎮到市區，無法從市區出發，除非是預約當日來回；車資則由公部門補貼一半，共乘可分攤另一半車資。民眾可利用電話：089-220855或TTGO LINE官方帳號：@ttgo，於行程前三天預約。

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