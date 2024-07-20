牧場養蝸牛 貓警衛巡視打趴鼠輩

巡視並伺機求被嚕的守衛。（農場提供）

2024/07/20 12:26

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣邊境的長濱鄉有個農場養了上千頭「牛」，養的是部落族人常說的「台東牛肉」蝸牛。場主表示，由於蝸牛寄生蟲多由老鼠傳染，但又無暇整天管理，雖是「圈牧」卻不免有老鼠闖入，因此養了數隻貓幫忙抓老鼠。由於蝸牛和貓都屬於夜行性動物，在人類休息時間也能成為農場警衛成為牧牛貓。

農場主文宏程說，蝸牛天敵是陸生螢火蟲的幼蟲，但農場一帶夜間並非無光因此螢火蟲數量並不是非常多，「沒關係，螢火蟲幼蟲吃得也不多」，但比較麻煩的是老鼠，因為老鼠才會帶來蝸牛寄生蟲，需設法解決鼠患。

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成品端方面，農場在採收後以零下50度極低溫讓可能的寄生蟲無一倖免、保證吃得安心，生產端方面，鄉下地方難免鼠類橫行，農場於是養貓防鼠。

文程宏說，自己在農場圍網並加上阻隔板防蛇鼠進入，又養貓就是針對防止老鼠傳染寄生蟲，全盛時期農場內共有14隻貓，幾乎是一個班的數量，晚上農場員工休息時，貓就出來巡邏，遇到老鼠就將牠暴打一頓，甚至躲洞中過冬的老鼠也被拖出來毒打一頓。除守衛外，爬上網的蝸牛也可能會被貓一巴掌打下來防止「越獄」，兼具守衛及管理十分稱職。

文程宏說，本來試著把貓結紮，想不到牠就失去戰鬥力，公貓還會打母貓和小貓，但不結紮，時間一到公貓全發情跑光，「這些逃兵真的很令人頭大」，目前剩3隻貓看守農場，所幸在前2、3年常可見滿地被打趴的老鼠，如今貓大軍已把老鼠打得幾近絕跡，偶有蛇類闖進也會被趕走，「晚上就是貓在自己身邊一左一右貼身護衛，實在安心很多」。

「貼身護衛」貼太緊。其實牧牛貓還是有被嚕的需求，牧場內的阿嬤在採收蝸牛或在投放食物時，手一伸去抓蝸牛、貓就自己跑到手前，阿嬤只好把牠抱開，要不就是抱著滿滿一籃蝸、已是抱著重物貓還擋路差點踩到，只好以腳推開實在很麻煩，但大家也清楚這就是貓的天性。

文宏程也在農場導覽，主題是蝸牛卻不如貓可愛，遊客見到貓就拿手機一陣狂拍也算園內親善大使。農場除了推出蝸牛肉品，蝸牛黏液也萃取成保養品與面膜，而這些產品的背後除了員工的努力，也是「牧牛貓」的成果。

採收蝸牛。（農場提供）

採收蝸牛。（農場提供）

採收蝸牛。（農場提供）

「好了！走開！」正在忙碌的工作人員把擋路貓抱開，這幕在農場一直上演。（農場提供）

「好了！走開！」正在忙碌的工作人員把擋路貓抱開，這幕在農場一直上演。（農場提供）

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