黃建賓、許瑞貴登記參選 饒慶鈴喊話投候、暗諷柯將自己無限放大

饒慶鈴（圖中）陪同黃建賓完成參選登記，暗諷柯將自己無限放大。（記者陳賢義攝）

2023/11/21 13:56

〔記者陳賢義／台東報導〕2024總統及立委大選登記第二天，台東縣長饒慶鈴今偕同黨籍立委參選人黃建賓完成登記，呼籲鄉親票投可以為台東做牛做馬的人，並將政黨票投給國民黨；另也對近日「藍白合」仍卡關之事多有暗諷。饒慶鈴說，對於近日的是是非非，鄉親的眼睛都比她還雪亮，這一票要投給可以為台灣犧牲自己的人。前建設處長許瑞貴今也在妻子徐瑞華的陪同下完成登記。

黃建賓今日上午10時由家人、饒慶鈴、縣議長吳秀華等人陪同前往選委會正式登記參選。他說，台東縣政府在民進黨執政的大小眼資源分配下，大多時候都是孤軍作戰，這就是因為沒有同一陣線立委背書，未來進入國會後，一定會成為縣政府的合作伙伴，一位真正能幫台東發聲的立委。

饒慶鈴則對「藍白合」卡關之事多有暗喻。她說，大家對於藍白合的事情一定非常心急，相信鄉親對於近日的是是非非，眼睛都比她還雪亮，都看得出是誰在算計別人、是誰是在相忍為台灣，拜託大家將選票投給可以為台東做牛做馬的候選人，同樣這一票要投給可以犧牲自己為台灣的人，而不是將自己無限放大，覺得自己很厲害，台灣要好才有用。

饒慶鈴說，未來會怎麼樣她不知道 畢竟還要留一些路給別人走，拜託大家選票要為自己而投，立委票投黃建賓、政黨票支持國民黨、總統票投侯友宜。

許瑞貴則表示，從擔任公職以來，就秉持著為地方做事、為民眾服務的初衷，一步一腳印，建立起「許瑞貴有方法、會做事」的品牌與好口碑，為了能有更多機會為地方服務，今年從台東縣政府建設處長退休後，才會毅然決然投入本屆的立委選舉，若有機會當選，一定實事求是，落實爭取縱谷大道等政見。

許瑞貴由妻子徐瑞華陪同完成立委參選登記。（記者陳賢義攝）

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