北士科車來速篩檢 首日大塞車

快篩陽性、先在聯醫網站預約掛號的民眾在「北士科車來速」免下車就可篩檢、拿藥。（台北市政府提供）

2022/05/05 05:30

沒預約也來排 有人載一家四口到現場就想篩 黃珊珊重申 優先提供快篩陽、事先預約者PCR

〔記者蔡思培、鄭名翔／台北報導〕疫情升溫，政府呼籲民眾快篩陽性再PCR，北市即起在北投士林科技園區推出「北士科車來速」篩檢，民眾免下車就可完成從篩檢到拿藥等多項醫療服務。不過昨上路首日仍有非快篩陽性、沒預約的民眾，甚至有民眾走路、騎腳踏車到場想篩檢，現場一度塞車。副市長黃珊珊表示，昨天多數民眾沒預約，且出現一台車內就一家四人，掛號較花時間，會增加醫護組數，今天會優先提供預約者PCR。

附近工地人員抗議未先溝通 憂傳染

昨「北士科車來速」首日，一早湧進大批車潮，有民眾開小客車內載著一家四口採檢，也有人騎乘腳踏車、或步行到場希望PCR篩檢，上午一度造成塞車，還有不少民眾未預約、未快篩陽性就想篩檢；昨附近工地人員也抗議台北市政府設車來速未先溝通、憂心恐遭傳染。

先至聯醫網站預約 現場每時段開放50人

黃珊珊說，多數民眾都未預約，且一台車內就有一家人要PCR，掛號花很多時間，大部分民眾約要花一小時，今天會增加醫護組數，並現場開設綠色通道讓預約者通過。

北市聯醫表示，車來速是方便自駕或摩托車快篩陽案前來篩檢，每天服務時段為上午八點至晚上八點，有上午、下午、夜間三時段，一天可服務一千二百人，民眾須事先到北市聯醫網站預約掛號「車來速（北士科）防疫」，且要符合快篩陽性。黃珊珊說，車來速每個時段提供四百名額，但網路僅有三百五十個掛號名額，剩下五十名額開放現場民眾，若周邊已堵車，會請警察局協助疏導，提醒民眾隔日再來。

許淑華籲增篩檢站 設兒童綠色通道

北市議員許淑華指，北市除社區篩檢站不足，快篩陽性民眾與幼童給藥流程也亂糟糟，許多成人適用成藥無法供孩童使用，呼籲市府除設置兒童優先綠色通道，加速兒童篩檢及給藥流程。

柯文哲說，快篩陽性、至防疫急門診的民眾僅九%是十四歲以下，若要設置兒童專用篩檢站，要全台北市只設一個集中站，讓大家跨越較長的距離到較好的地點；還是分散在各區讓大家更方便？現在還在思考。

北市開設防疫專責病床數至總床數的十五％、達一千五百四十五床；柯文哲指，雖尚有六百○九床空床，但目前確診者住院率仍有三％，須調高住院標準，將限高風險的高齡患者、懷孕滿卅六週、洗腎、需要氧氣病患等才須住院，輕症者則由防疫急門診於院外處理，避免病人因無法住院而死在急診外的慘劇；後續配合中央下令將專責病房比例提高至廿％，尚須幾天時間整備，若能克服此關則不須提升防疫等級。

台北市在北投士林科技園區推出「北士科車來速」篩檢，民眾免下車就可完成從篩檢到拿藥等多項醫療服務。（台北市政府提供）

基隆市東光國小昨天開始施打莫德納疫苗，施打前由醫師先問診。（記者盧賢秀攝）

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