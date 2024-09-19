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    自家議員追打京華城案 朱立倫：藍白黨團新會期全力站在民意這一邊

    國民黨今（19）日舉行立法實務研討會，國民黨主席朱立倫受訪。 （記者劉信德攝）

    國民黨今（19）日舉行立法實務研討會，國民黨主席朱立倫受訪。 （記者劉信德攝）

    2024/09/19 16:15

    〔記者施曉光／台北報導〕立法院新會期將開議，國民黨中央力促藍、白兩黨合作，但國民黨籍台北市議員鍾小平、游淑慧持續追打民眾黨主席柯文哲的京華城弊案，國民黨主席朱立倫今日下午出席該黨立法實務研討會時，面對媒體詢問鍾、游的作為是否讓國民黨尷尬？朱立倫回應表示，在國會當中如何匯集最大在野力量，制衡執政黨，代表人民監督預算及推動重要法案，非常重要，國民黨團與民眾黨團在新會期將全力站在民意這一邊，推動重要法案。

    朱立倫並說，至於司法的部分，國民黨堅持的是程序正義、司法公平、勿枉勿縱，有證據辦到底，沒證據不能入人於罪，國民黨中央尊重台北市議會的職權。

    此外，國民黨立委王鴻薇受訪表示，對於台北市議員而言，原本就有成立調查小組，國民黨不可能讓調查小組不運作，而且只要基於監督市政，都應該尊重，至於在國會部分，國民黨與民眾黨會繼續尋求合作，相信大家也有一致共識，要成為強而有力的在野黨。

    她也說，但在尋求國會合作的同時，不可能閹割地方議員監督市政的功能。

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