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政院已核明年健保總額成長率 邱泰源：高推估5.5％本月協商

衛福部長邱泰源（中）、衛福部次長周志浩（右）、健保署長石崇良（左）出席APEC工作坊。（記者林惠琴攝）

衛福部長邱泰源（中）、衛福部次長周志浩（右）、健保署長石崇良（左）出席APEC工作坊。（記者林惠琴攝）

2024/09/03 11:29

〔記者林惠琴／台北報導〕APEC（亞太經濟合作會議）醫療科技評估與永續全民健康覆蓋工作坊今（3日）在台北萬豪酒店舉行，衛福部長邱泰源出席表示，上週五行政院已核定明年健保總額成長率，低推估3.521%、高推估5.5%，首度突破9千億元，將於9月25日進行總額協商。

邱泰源指出，今日很難得爭取到APEC工作坊在台灣舉辦，討論醫療科技評估。他強調，追求全民健康覆蓋是全球趨勢，台灣就是一個全民健康覆蓋的典範國家，但在科技進步與醫療費用成長過程中，各國均面對一樣的問題。

邱泰源說明，這項問題就是在全民健康覆蓋與費用暴漲之間，怎麼樣評估醫療科技、新藥，像衛福部相關單位都會做實證評估，希望在有限資源與急劇增加的醫療費用中，能夠做一個平衡，讓醫療經費用在刀口上，用在需要的病人上。

邱泰源也指出，上週五行政院已核定明年健保總額成長率。根據衛福部先前送出的草案，明年總額成長率低推估3.521%、高推估5.5%，達9112億至9286億元，安全準備金最低仍有1.01個月符合法定標準。

外界質疑今年核定流程較晚，邱泰源說明，其實都在法定期間中，由於健保資源有限，所以政府很用心評估到底多少才能符合人民需求，提供的高科技、新藥能夠真正給病人多一點照顧，相信最後核定的結果對於未來協商有更多討論空間，共同為人民健康來努力。

此次APEC工作坊邀請12個APEC經濟體的代表到現場參加，並特別邀請英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE）專家蒞臨演講，我國加勒比海友邦貝里斯衛生部官員也出席。邱泰源指出，相信今日的工作坊對於健保永續、未來人民健康及發展健康台灣有很大的幫助。

另外，傳出衛福部心理健康司司長陳亮妤可能接任健保署副署長，邱泰源強調，這個都還沒有確認，因為合適人選不少，說實在台灣的人才很多，有熱情也是熟悉這方面的人才不少，現在都還在決定當中，一決定會跟各位報告，最快這1、2週會公布。

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