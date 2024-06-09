中國無人機空投傳單 王定宇：偵測我防禦弱點不可不防

民進黨立委王定宇。（資料照）

2024/06/09 17:31

〔記者謝君臨／台北報導〕中國無人機近日空投傳單侵擾金門，要「台灣，歸來兮。」有人還將影片上傳，引發民眾不滿其「亂丟垃圾」。對此，民進黨立委王定宇提醒，此舉除令人厭惡之外，軍方也要提高警覺，是否藉此測試我國偵測盲區、防禦弱點，一但雙方進入緊張時刻，該處就會成為我方遭受攻擊的目標，不可不防。

王定宇表示，金門前線的外島，近日連續發現有來自中國的無人機騷擾，多數是民間商用的小型無人機，有的是來拋下政治性質宣傳的傳單，心戰傳單，有的甚至是拋下垃圾，對於這樣的行為讓人深惡痛絕，「好像在你家隔壁的鄰居，動不動就拿石頭、垃圾砸向你家窗戶，讓人家不堪其擾。」

對此，王定宇說，一方面我方編列預算，並要求相關單位提升各基地還有本島重要設施對無人機的防禦，不管是偵查到攔截能力都必須提升。除了軍規軍用，大量民間商用無人機對於軍事基地的騷擾是隱憂，目前相關防禦都在建置當中。

王定宇指出，另一方面，對於中國不管是來自一般平民或特殊單位用小型無人機空拋政治傳單或垃圾，除讓人厭惡並予以譴責外，軍方也必須提高警覺，這是否在測試我方偵測盲區、防禦弱點，平時透過這種方式找出我方防禦的弱點，一但雙方進入緊張時刻，就會成為我們遭受攻擊的地方，這不可不防。

他建議，國軍相關單位可以多做一點，提升科技能力，藉此攔截無人機的騷擾，另一方面，也提高駐地官兵概念，對無人機的發現和處理變成是基本能力，現在除攔截槍之外，未來會有相關攔截設施進行處理，相信對此情形會大幅改善。

王定宇說，中國用無人機騷擾周邊鄰國，持續做這種損人不利己的事情，除了讓他們自己成為麻煩製造者以外，坦白講，被騷擾的一方還真的是很難處理，不勝其擾，希望中國做一個文明、讓人看得起的大國，不要老是騷擾鄰國，做這種小鼻子、小眼睛的事情。

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