寶林茶室案+3累計28例！王必勝：饒河店案已採檢 下毒可能性低

衛福部次長王必勝指出，已對寶林咖啡館饒河店首例個案採檢，是否與整起案件有關尚待釐清，檢驗結果最快明天出爐。（資料照）

2024/03/30 18:57

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部疾病管制署今天（30日）傍晚5點30分更新通報，寶林茶室中毒案例已累計28例，其中2人不幸身亡。值得注意的是，一名通報者曾在「寶林咖啡館饒河店」用餐，吃的是「咖哩仁當、冰奶茶」，與其他個案在「信義A13的寶林茶室」吃粿條不同。衛福部次長王必勝指出，已對饒河店首例個案採檢，是否與整起案件有關尚待釐清，檢驗結果最快明天出爐；目前雖然尚未排除人為可能，但若指向「米酵菌酸」惹禍，「下毒」的可能性低。

衛福部疾管署發言人曾淑慧說，因應食物中毒事件，疾管署每日更新兩次數據，截至30日下午5點30分，寶林茶室食品中毒案件統計累積28例通報，包含2例死亡、5例加護病房、2例一般病房，以及19例返家休養，返家休養者有約半數願意接受採檢。

對於案情是否擴大到饒河分店，王必勝說，目前饒河個案看起來比較不是先前看到的樣態，包括進食的項目及嚴重程度等，個案屬於比較輕症，當然也不能因此斷定無關，目前已對個案抽血採檢，檢驗報告出來後再來判斷。

王必勝也說，相關食材、醬料等抽檢持續進行，目前也沒有排除人為可能，但如果是目前認為可能性最高的「米酵菌酸」，就沒辦法用額外添加、下毒的方式，人為可能方面，檢調都在持續積極偵辦中。

「寶林茶室」中毒案例已累計28例，其中2人不幸身亡。（疾管署提供）

「寶林茶室」中毒案例已累計28例。（疾管署提供）

圖說：衛福部疾病管制署今（30日）晚17點30分更新通報，「寶林茶室」中毒案例已累計28例。（疾管署提供）

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