馬英九訪中重建「互不否認治權」？蕭旭岑：回到九二共識才有可能

馬英九2015年在新加坡香格里拉飯店與習近平（右）會面 。（資料照）

2024/03/30 16:31

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九即將訪中，外界建議此行可以著墨重建「互不否認治權」默契，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天說，民進黨政府不承認「九二共識」，才導致馬英九執政時期的兩岸默契喪失，馬英九現在已無任何職務，只能以民間力量盡全力推動兩岸交流，呼籲民進黨政府承認「九二共識」，才能解決兩岸當前僵局。

蕭旭岑進一步指出，馬英九執政時期兩岸可以「互不承認主權，互不否認治權」，是因為有兩岸共同政治基礎「九二共識」，如果不承認「九二共識」，一切都不可能，包括中國突破海峽中線、金廈禁制水域等，「互不否認治權」形同消失，根源都是因為沒有「九二共識」。

蕭旭岑說，馬英九已卸任8年，沒有公職，也沒有黨職，唯一能做的，就是盡一己之力推動兩岸青年交流，促進兩岸民間減少敵意，去年證明這樣的方式是可行的，透過兩岸年輕人建立起友誼，化解了許多兩岸之間的對立，他並說，馬英九此行是「和平之旅」，也是「友誼之旅」。

蕭旭岑指出，政治上的爭議，諸如金廈水域衝突，乃至於過去「互不否認治權」消失，解鈴還須繫鈴人，如果民進黨政府不承認「九二共識」，任何人都不可能改變兩岸目前僵局，他並呼籲即將就任的賴清德政府正視中華民國憲法的「一中架構」與「統一前言」，才能解決兩岸根本的問題。

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