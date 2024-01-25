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北市生育獎勵金加倍送助陣 今年人口重回250萬

新生兒示意圖，非當事人。（資料照，圖由聯合醫院提供）

新生兒示意圖，非當事人。（資料照，圖由聯合醫院提供）

2024/01/25 13:34

〔記者陳奕劭／台北報導〕台北市長蔣萬安新年新政，為了對抗少子化逆流、增加台北市民生育意願，民政局、社會局推動生育獎勵金加倍送、私幼學費補助5萬2千元、育兒公共化支持等各項婦幼政策。民政局、社會局今說明，政策實施後有初步成效，出生人數轉為正成長，人口流往外縣市情形也減緩，今年台北市人口也重回250萬。

為了說明台北市在青年成家育兒付出的努力，社會局、民政局上午在市政府說明政策。社會局長姚淑文表示，台北市生育獎勵金加倍送，第1名子女從2萬提高至4萬元、第2名4.5萬元、第3名5萬元，其中第1名額度全國最高。另外也提供友善托育補助每月5000元、孕婦乘車金補助8000元、私幼學費補助5萬2千元等，增加生育意願。

為了減輕育兒壓力，姚淑文補充，112年定點臨托服務已從4處增加為11處，113年將結合育兒友善園提供22處定點臨托，每行政區皆有定點臨托據點；另外為了減輕小夜班家長負擔，台北市也試辦十時好神托家園。

民政局長陳永德表示，人口對策科編制9億5千元預算發放生育獎勵金，有助於政策認同；為了鼓勵婚育，將聚焦擴大單身聯誼，民政局首辦情感關係工作坊，吸引許多市民報名。陳永德指出，台北市困境在於房價、物價、生活費等各項支出太貴，因此需要各局處齊心努力，以便留住市民、增加生育率。

民政局、社會局說明，婦幼新政實施後，台北市人口成長有初步成效，不僅台北市出生人數轉為正成長（增加1499人），擺脫連續8年衰退窘境，人口流往外縣市情形也減緩；而台北市總人口數今年增加3萬，重回250萬。

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