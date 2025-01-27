獨家》年假出遊 新竹尖石某餐廳疑爆集體食物中毒

要過年了，新竹縣傳出有露營客在享用完無菜單料理後疑似集體食物中毒出現腸胃不適，所幸無人住院，縣府衛生局呼籲民眾年節外出聚餐除了防疫，也要注意餐飲衛生。圖跟本新聞事件無關。（記者黃美珠攝）

2025/01/27 16:38

〔記者黃美珠／新竹報導〕春節前，新竹縣卻傳出疑似有遊客集體食物中毒的事件。縣府衛生局今天獲報，昨天有15名露營客在尖石鄉某餐廳吃晚飯聚餐，今天凌晨起有6人先後發生腸胃不適，出現發燒、腹痛、以及嘔吐的症狀，其中有4人就醫，就醫後返家休養。

縣府衛生局獲報後立刻展開疫調，發現這15名主要來自桃園的露營客，昨天晚上享用的該餐廳的無菜單料理，遊客回憶先上上的菜有：香蕉飯、油雞、烤魚、炒青菜、蘿蔔雞湯、涼拌山豬皮、東波肉。當下吃的時候沒有感覺，沒想到今天凌晨起就陸續有不適的情況出現。其中有4人分向3家醫療院所求診，急診後無礙返家休息。

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縣府衛生局表示，這家餐廳今天休息，但初步了解昨天中午另13名用餐的客人並沒有相關的問題出現，針對晚餐的用戶，他們吃到的料理及其食材，明天一早他們將派員上山進行調查和了解，並依規進行食品安全衛生相關查察。

縣府衛生局呼籲民眾，春節期間團圓聚會外出用餐，應注意用餐衛生，用餐前雙手務必清潔，以降低食品中毒風險；在家準備料理，也應將雙手洗淨，且生熟食材及刀具要分開使用，避免交叉污染，以及注意保存溫度。若有疑似食品中毒症狀，應及早就醫並保存相關用餐資料，以利後續追蹤調查。

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