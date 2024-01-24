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台灣燈會將吸引賞燈人潮 高鐵增開10班列車推6條行程

「高鐵假期」每條都結合台南站前最新開幕的「花魁車地景公園」，並會安排旅客進入車室參觀。（圖：台灣高鐵公司提供）

「高鐵假期」每條都結合台南站前最新開幕的「花魁車地景公園」，並會安排旅客進入車室參觀。（圖：台灣高鐵公司提供）

2024/01/24 10:05

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕「2024台灣燈會」主燈預計於2月24日元宵節當天，在台南高鐵燈區開燈，台灣高鐵公司表示，為加強服務賞燈旅客，2月24日至3月10日燈會舉辦期間，將加開南下7班、北上3班列車，並於1月26日凌晨0時起，陸續依照一般預售期程開放購票。另外，「高鐵假期」即日起也推出6條賞燈旅遊行程，二人即可成行，每人最低2650元起。

台灣燈會睽違16年後重返台南舉辦，主燈「龍來台灣」更設置於台南站外「高鐵燈區」，預料將帶動一批搭高鐵賞燈人潮，高鐵公司表示，燈會期間除增派人力協助引導旅客外，更特別增加部分晚間車次自由座車廂數量，全力疏運旅客。

高鐵加開列車，南下列車包含2月25日、3月3日的1317次，南港站下午1點50分發車，沿途未停靠板橋、新竹；苗栗；2月24日、25日、3月2日、3日、9日加開南下1595次，台中站晚間9點2分發車，沿途各站皆停靠。北上列車則是在2月24日、3月2日、9日加開1332次，左營站晚間9點15分發車，沿途未停靠苗栗、新竹、板橋。

為歡迎自各地前來台南欣賞「台灣燈會」的旅客，高鐵公司特別以「搭高鐵遊台南」為主題，在台南站2號出口處，打造一座高達3.5公尺光影藝術裝置。白天運用太陽光折射，讓色彩豐富的壓克力板在地面自然呈現繽紛圖案，晚間則改以LED燈投射，營造出更加幻變的光影效果。

另外，「高鐵假期」即日起也推出6條賞燈旅遊行程，每條都結合台南站前最新開幕的「花魁車地景公園」除有專人導覽外，更安排旅客進入車室參觀，2日遊行程更安排旅客在入住前，先前往「高鐵燈區」或「安平燈區」賞燈。高鐵假期行程有「花魁車導覽．台南樂活帆船．府城小吃1日豐富行」，每人最低2650元起；「花魁車導覽．台南樂活帆船‧U.I.J友愛街2日精緻遊」，每人最低3900元起等。高鐵公司表示，旅客出發日期選在2月24日、25日，還可在訂購產品時，同時索取專屬保留席，近距離欣賞文化部推出《1624》大型戶外歌仔音樂劇。

台灣高鐵公司以「搭高鐵˙遊台南」為主題，在台南站2號出口處，打造一座高達3.5公尺光影藝術裝置。（圖：台灣高鐵公司提供）

台灣高鐵公司以「搭高鐵˙遊台南」為主題，在台南站2號出口處，打造一座高達3.5公尺光影藝術裝置。（圖：台灣高鐵公司提供）

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