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民進黨公職跟進用抖音？沈伯洋揭資安危機：不建議使用

沈伯洋今提醒，TikTok最主要是拿使用者的定位和IP，恐怕造成資安疑慮，因此不建議使用。（記者陳政宇攝）

沈伯洋今提醒，TikTok最主要是拿使用者的定位和IP，恐怕造成資安疑慮，因此不建議使用。（記者陳政宇攝）

2024/01/23 10:59

〔記者陳政宇／台北報導〕根據台灣人工智慧實驗室日前公布研究報告，TikTok（抖音海外版）在這次選戰中，資訊操弄有明確政黨傾向。至於民進黨公職是否跟進使用TikTok？立委當選人沈伯洋今（23日）提醒，TikTok最主要是拿使用者的定位和IP，恐怕造成資安疑慮，因此不建議使用。

第十一屆立法院將於2月1日開啟新會期，民進黨團今舉辦「新科立委共識營」，總統當選人賴清德以民進黨主席身分受邀出席，成為準總統赴立法院參與黨團會議首例；並由立法院長游錫堃、民進黨團總召柯建銘分別講述國會民主及議事運作。

針對TikTok議題，沈伯洋會前受訪表示，現在全世界都在討論TikTok的資安危害，這方面才是最主要去討論中國APP對台灣的影響，至於內容方面，各個平台都有，若今天對某平台上的內容有所疑慮，應該是一體性地就內容多做討論，而非只針對TikTok。

媒體追問，是否建議民進黨公職開抖音？沈伯洋回應，因為TikTok最主要的原因在於，它會拿使用者的定位或IP，最大的麻煩就是能夠去找到你，所以若對資安有疑慮，比較不建議使用。

另，民眾黨立委當選人黃國昌認為，問題在內容而非載具。沈伯洋解釋，載具、內容和資安疑慮是三層不同的事情，若對內容有疑慮，應就所有平台討論內容問題，若是資安疑慮，TikTok的資安疑慮絕對是比其他（平台）來得更大。

至於，進入立法院後想到哪個委員會？沈伯洋說，他現在還不知道會去哪一個委員會，比較重要的就是最後要怎麼分配，例如教育相關，或滲透、資安相關，又或者是社會福利相關的，所有政策都應該要考慮。

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