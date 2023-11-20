名列國民黨不分區安全名單 陳菁徽被林秉樞求償60萬

婦產科名醫陳菁徽被林秉樞求償60萬元。（資料照）

2023/11/20 12:26

〔記者溫于德／台北報導〕婦產科名醫陳菁徽本月19日名列國民黨不分區立委第5，屬安全名單；但她去年因轉載立委高嘉瑜的前男友林秉樞的疫苗接種紀錄，上月被依違反個資法起訴，據悉，陳另被求償60萬元。

台北地院刑庭日前審理時，陳菁徽指相關行為是出於公益性，不願與林秉樞和解；另她單純與同案被告、媒體人朱凱翔就公共利益進行討論。

前年12月13日，朱凱翔為爆料林秉樞「喬」疫苗，於臉書粉專「不演了新聞台」貼出一張林施打疫苗紀錄的翻拍照片，內容顯示林秉樞曾於前年7月15日，前往小禾馨民權小兒科專科診所施打疫苗，質疑林靠特權提早接種，由於該翻拍內容來自北市聯醫內部系統，引來衛福部徹查。

北市聯醫從查詢紀錄中發現，內湖門診部主任侯君穎曾查詢林秉樞病歷紀錄，約談侯前來說明，侯承認出於好奇翻拍北市聯醫系統介面，被依違反個資法移送北檢偵辦。

侯君穎庭訊時原供稱，出於好奇才查詢林的疫苗施打紀錄，爾後改口，承認曾將翻拍照片分享至三人群組，醫師陳菁徽也在群組內。陳菁徽庭訊時承認將群組中的翻拍照片，轉傳到成員包括朱凱翔在內的友人露營群組，還轉傳侯稱「可以外流」等對話。

檢方勘查該群組對話紀錄，查出侯事後刪除「剛剛那個塗（應為「圖」）如果要外傳 請用截圖」、「翻拍」等字句，另提及「我只是想說想拿去用可以 但拜託不要直接船（應為「傳」）」等字眼。

檢方認定，侯在北市聯醫的醫療資訊系統（HIS系統）中，以替林秉樞掛號後，取得連線至衛福部全國預防性接種資訊系統（NIIS系統），偷查林接種疫苗個資，違法翻拍及故意外洩；陳、朱則利用侯違法蒐集來的個資進行爆料。

檢方去年10月底偵結，依違反個人資料保護法將侯、陳、朱等3人起訴。

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