台北水燈節登場 謝河神祈求來年願望實現

台北市市長蔣萬安點燈。（台北市政府提供）

2023/11/19 23:09

〔記者陳奕劭／台北報導〕「2023台北水燈節」今天（19日）在成美左岸河濱公園舉辦，透過放水燈感謝河神，市民不用出國就能體驗獨特的東南亞傳統習俗。台北市市長蔣萬安參加放水燈儀式，與新住民、移工及留學生一同歡慶水燈節。

泰國傳統節日水燈節透過放水燈感謝河神，祈求來年的願望實現。「2023台北水燈節」今天在成美左岸河濱公園舉辦，今年已邁入第7年。園遊會會場擠滿人潮，可看見市民成群排隊領闖關卡，希望能獲得小提燈。會場有馬來西亞、泰國、印尼、越南、菲律賓等5國代表處開設跨文化體驗攤位，氣氛熱鬧滾滾，台北市市長蔣萬安特地造訪攤位體驗風俗。

台北市市長蔣萬安表示，每位來台北打拚的朋友都是重要的一份子，從東南亞國家來台北來真的很辛苦，不僅要學習中文，還要適應飲食文化，因此要跟各位東南亞朋友說謝謝你們，台北市透過放水燈感謝河神，也祈求來年的願望實現。

泰國貿易經濟辦事處代理代表邱歐姆表示，水燈節在泰國是重要的節日，他從小住在河邊的家庭，有兩件事讓他記憶深刻，首先水燈節允許他合法玩鞭炮，其次有許多人會在水燈放面放零錢，他會拿這些零錢去買零食。他長大以後發現水燈節的意義是感謝水神，河川愈來愈多環境污染，讓他對水神感到虧欠，希望大家未來可以好好保護它。

台北市市長蔣萬安放水燈。（台北市政府提供）

蔣萬安與特色攤位互動。（台北市政府提供）

蔣萬安與貴賓合影。（記者陳奕劭攝）

蔣萬安體驗特色攤位。（台北市政府提供）

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