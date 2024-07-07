台北景點逾50場活動接力登場 蔣萬安邀民眾趁暑假「FUN一夏」

「2024大稻埕夏日節」將於7月17日至8月10日在大稻埕碼頭登場，圖為2023年大稻埕夏日節煙火。（觀傳局提供）

2024/07/07 17:18

〔記者詹湘淇／台北報導〕隨著暑假到來，台北市各大知名景點接力推出多項親子活動，台北市長蔣萬安指出，台北市在暑假期間共有超過50場活動，包含大稻埕夏日節與台北親水節等夏日活動，故宮、科教館、松山文創園區、台北流行音樂中心也接連推出靜態室內展覽，邀請國內外旅客齊聚台北過暑假。

台北市在暑假期間辦理多項活動，「2024大稻埕夏日節」將於7月17日至8月10日登場大稻埕碼頭，打造主題煙火秀、音樂展演與「水岸光廊」；台北自來水園區「2024台北親水節」增設戲水設施打造遊客戲水休憩空間。

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親子活動部分，國立故宮博物院「2024故宮童樂節」針對4至15歲學童推出主題套裝行程；台北市兒童新樂園規劃期間限定的「鮮奶泉」、「救援小英雄～波力的安心假期」、「夜鶯」展演活動；台灣歷史博物館也打造兒童創意共學空間，以體驗方式展現台灣歷史；台北探索館推出「北捷探索隊」特展，介紹台北市捷運系統的點點滴滴。

針對科學探索、自然主題，國立台灣科學教育館推出「無線電特展」、「機器人大賽」、「2024技職JOB－探索與體驗」、「末日學校」特展；國父紀念館舉辦「用愛護黑熊BEAR IN MIND」活動、高中職太陽能模型車競賽、跳床大賽；台北市立動物園有大象林旺爺爺展示區、恐龍探索館及自然生態保育區等展覽，以及一系列「夜FUN動物園」活動。

歷史、藝術方面，國立台灣藝術教育館規劃南海路創藝島等主題的藝術數位互動常設展、體驗活動；圓山別莊推出藝術家林奕軒及黃冠傑個人特展；台北當代藝術館有「川堂」、「關係人」、「Q POWER」等展覽；松山文創園區規劃「幻隱光靈」活動，民眾可化身靈力幻術師，享受沉浸式娛樂；華山文創園區辦理「會動的清明上河圖」活動，融合傳統藝術與現代科技，呈現800年前世界之都的繁華榮景；「《美好時光》印德拉多迪個展」、「Honey sweetie繪師聯合展」及「2024 集英社 沈浸式漫畫光影展」則可體驗二次元創作者的想像領域。

若想欣賞流行音樂與文化，台北流行音樂中心推出「唱 我們的歌」流行音樂故事展；台北表演藝術中心則有劇場「凱吉一歲」、台北藝穗節活動；台北電影主題公園舉辦「後街文化祭」推廣街頭文化。

北投、士林郊區則有新北投車站的「驛百年：時空的旅人與歸者」、「土地・青農」特展；北投凱達格蘭文化館舉辦「Adihay Ko Foting 祝福你有很多魚」特展；北投溫泉博物館舉辦「北投納涼祭」，延續百年前的溫泉遊園地源起；士林官邸公園的「綠化教室」也開跑，包含各種自然相關舒壓課程。

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