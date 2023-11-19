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追憶舅公許文龍人生哲學 林佳龍：唯自然與藝術能永續不息

總統府祕書長林佳龍發文追憶奇美實業創辦人許文龍。（擷取自林佳龍臉書）

總統府祕書長林佳龍發文追憶奇美實業創辦人許文龍。（擷取自林佳龍臉書）

2023/11/19 00:31

〔記者蘇永耀／台北報導〕奇美實業創辦人許文龍辭世，享耆壽95歲。總統府祕書長林佳龍發文說，許文龍收藏藝術品與創辦奇美博物館，是因為洞悉、文化才是一個民族真正的驕傲及尊嚴所在，林佳龍援引許文龍名言說：「生命是有限的，再怎麼辛苦經營的事業，總也會有灰飛煙滅的一天。能夠永續存在、生生不息的，只有自然與藝術」。

林佳龍在臉書發文說，許文龍是他妻子廖婉如的舅公，愛釣魚的許文龍格外重視人與人、人與環境之間的和諧共處。他曾一週跟許文龍見面好幾次，談話內容從歷史、釣魚到小提琴、奇美文化、產業經濟、到政府改造，可以談天文地理、談大航海時代，也可以談生態學與價值觀。

林佳龍指出，因為洞悉，文化才是一個民族真正的驕傲及尊嚴所在，許文龍曾說，「藝術品是人類文化的共同資產，不可私有，收藏者的錢只是買一部分權利，但更有義務妥善保存，傳給後世的人」。

林佳龍說，許文龍曾指出，後代要怎麼看，「我看不到、也聽不到，不需要太過度去想這個問題；但反而是會想，我買了一幅畫之後，我自己享受之外，後代人也可以享受」。

關於身後的處理，林佳龍說，許文龍在20年前台灣歷經SARS疫情時就主張：「堅持以環保、回歸自然、不干擾他人日常生活為準，不造墓、不做像、不發通知、反對舉行任何儀式；到時候，勞煩將這有形之軀燒一燒，無論是撒在山上做樹或草的肥料，回歸大自然，或是撒在海裡讓魚子魚孫吃，做為經常在安平港外釣不少魚的回報，我都會覺得是正常與合理的選擇」。

台南都會公園奇美博物館正式開幕時，奇美博物館基金會董事長暨館長廖錦祥（右2）、集團創辦人許文龍（左2）、外甥女婿林佳龍（右1）、當時的台南市長賴清德（左1）一起歡慶。（資料照）

台南都會公園奇美博物館正式開幕時，奇美博物館基金會董事長暨館長廖錦祥（右2）、集團創辦人許文龍（左2）、外甥女婿林佳龍（右1）、當時的台南市長賴清德（左1）一起歡慶。（資料照）

許文龍當年出書《零與無限大：許文龍幸福學》，新書感恩會由外甥女婿林佳龍擔任主持人。（資料照）

許文龍當年出書《零與無限大：許文龍幸福學》，新書感恩會由外甥女婿林佳龍擔任主持人。（資料照）

林佳龍出版《兩個餌只釣一條魚：與許文龍邊釣邊聊》時，與夫人廖婉如一起出席簽書會。（資料照）

林佳龍出版《兩個餌只釣一條魚：與許文龍邊釣邊聊》時，與夫人廖婉如一起出席簽書會。（資料照）

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