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    台中18歲工人墜6樓亡！派出所長：小朋友後事我全程處理了

    南屯派出所長邱量虔（右）捐募救助金給張男家屬。（讀者提供）

    南屯派出所長邱量虔（右）捐募救助金給張男家屬。（讀者提供）

    2025/02/06 17:59

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市南屯區永春東五路與龍鎮二街口處工地，今天上午11時43分許傳出巨響，張姓（18歲）及林姓（25）兩名男工從6樓鷹架外牆墜至1樓，張男躺臥重傷經送醫宣告不治，林男幸運只受輕傷。轄區南屯派出所長邱量虔不捨張男「剛滿18歲」打工離世，負擔全額喪葬費，並再捐募10萬元救助金給家屬處理後事。

    「小朋友後事我全程處理了」，張、林受僱工程行同組施工，上午從6樓鷹架外牆摔落地面，張男經119送往林新醫院，搶救無效宣告死亡，林男腳部挫傷，邱量虔協助公司負責人及杜姓男監工製作筆錄，得知張男家境清寒，當下決定掏腰包協助。

    邱量虔表示，張男才剛滿18歲，家境不好休學打工，想想自己在學生時期也在各地工地打工，運氣好當警察，能幫就幫。

    據了解，張男戶籍地東區區公所協助申請急難救助金，邱量虔負擔張男全額喪葬費，另再捐募約莫10萬元救助金給家屬處理後事。

    邱量虔從警前，從小與家人到工地「做土水」（泥作工程），10多歲開始扛水泥、磚頭及砂石，熟練砌磚牆隔間、鋪磚、水泥打底，養成草根基層個性，擔任警官後同事多認為他「急公好義」，被地方人士稱作「土地公」，今年蛇年春節前捐助50戶清寒家庭，也扮財神爺到南屯市場發喜糖。

    地方人士說，邱量虔常關注弱勢群體，也將愛心化為實際行動，協助轄內獨居長者或因病無法工作居民。

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