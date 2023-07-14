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    美國職棒大聯盟場務專家參觀大巨蛋 Chad Olsen：是很棒的體育館

    大聯盟專家針對人工草皮等現場設施提供建議。（遠雄提供）

    大聯盟專家針對人工草皮等現場設施提供建議。（遠雄提供）

    2023/07/14 19:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen今下午赴台北大巨蛋，針對球場提供專業諮詢及檢測場勘，勘查巨蛋體育館B2球場層外野、內野、球員休息區及後場等34個項目，遠雄表示，專家也盤點球場各項狀況及數據後，提供微調建議，Chad Olsen還直呼：「這是一個很棒的體育館，經過微調後，期待看到大巨蛋輝煌的未來。」

    遠雄表示，本次場地勘驗除巨蛋公司及美國MLB專家代表Chad Olsen，台北市副市長林奕華、體育局副局長蔡培林、台北市成棒隊總教練呂明賜、中華棒協等也都到場就專業意見參與討論。

    遠雄集團副總經理楊舜欽表示，過去國際專家就已來看過，當時勘查結構體都合乎規定，今大聯盟專家來訪，著重在現場安全護網、壘包距離、人工草皮等提供細節建議，而「打者之眼」區域已依照大聯盟官方建議改善；應援區大小和LED螢幕尺寸，會視測試賽狀況，評估做出調整。

    MLB美國職棒大聯盟場務專家Chad Olsen為BrightView公司運動草坪事業部總經理，棒球場務專家生涯超過25年，經手賽事包含歷屆WBC世界棒球經典賽（共5屆）、所有MLB海外賽、2屆美日明星賽、2屆奧運會，是位擁有豐富大聯盟海內外球場賽事場務及重大國際棒球賽事專案經驗的專家。

    Chad Olsen任職的BrightView公司為美國大聯盟唯一指定場務單位，負責MLB諸多重大國際賽事，公司經手的國際棒球賽事球場，大多由運動草坪事業部總裁Murray Cook、總經理Chad Olsen擔任場地負責人，專業備受肯定。

    美國MLB專家到台北大巨蛋（右二）就專業意見參與討論，台北市副市長林奕華也出席（右一）。（遠雄提供）

    美國MLB專家到台北大巨蛋（右二）就專業意見參與討論，台北市副市長林奕華也出席（右一）。（遠雄提供）

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