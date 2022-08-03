北市中元推紙錢集中燒 線上普度還可抽好禮

民眾參加線上祭拜，可以抽保溫杯、禮券等好禮。（圖擷自台北市民政局線上祭拜網站）

2022/08/03 10:59

〔記者蔡思培／台北報導〕中元節將至，台北市環保局表示，北市有提供紙錢集中焚燒服務，民眾可在3日前電話預約，清潔隊會到指定地點收運紙錢集中焚燒。環保局也鼓勵市民多利用北市府以功（米）代金及線上普度，參加線上普度還有機會獲得保溫瓶、超市禮券等好禮。

環保局表示，北市提供紙錢集中收運服務，宮廟、公寓大廈、機關團體可至台北市民政局網站下載「台北市運送集中焚燒金銀紙錢通行證」，自行運送至內湖焚化廠免費集中焚燒；一般民眾若要燒少量紙錢，可至里辦公處索取「中元普度集中燒專用袋」或至民政局網站下載專用袋樣稿，黏貼在打包好的紙錢上，並在3日前電話通知各轄區清潔分隊安排專車收運，或將紙錢送至環保局3合1限時收受點，清潔隊會將紙錢集中送至具空污防制設備的內湖焚化廠以專爐焚燒。

北市民政局也推出線上普度（https://iwnet.civil.taipei/purdue）服務，民眾在農曆7月期間（國曆7月29日至8月26日）參加線上普度並登錄資料，就有機會抽到agnes b.曲線保溫瓶、500元全聯超市禮券、肥皂組、洗手乳等好禮。

環保局提醒，燃燒紙錢會排放空氣污染物，將影響人體健康與環境品質，每燒1公斤紙錢就會產生1.5公斤的二氧化碳，還會釋放出許多粒狀物、一氧化碳及揮發性有機物。環保局鼓勵市民響應中元普度環保祭祀活動，紙錢減量集中燒，污染減排更清新，並搭配線上普度、以功（米）代金，拜拜同時也能減碳。

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