為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    北市中元推紙錢集中燒 線上普度還可抽好禮

    民眾參加線上祭拜，可以抽保溫杯、禮券等好禮。（圖擷自台北市民政局線上祭拜網站）

    民眾參加線上祭拜，可以抽保溫杯、禮券等好禮。（圖擷自台北市民政局線上祭拜網站）

    2022/08/03 10:59

    〔記者蔡思培／台北報導〕中元節將至，台北市環保局表示，北市有提供紙錢集中焚燒服務，民眾可在3日前電話預約，清潔隊會到指定地點收運紙錢集中焚燒。環保局也鼓勵市民多利用北市府以功（米）代金及線上普度，參加線上普度還有機會獲得保溫瓶、超市禮券等好禮。

    環保局表示，北市提供紙錢集中收運服務，宮廟、公寓大廈、機關團體可至台北市民政局網站下載「台北市運送集中焚燒金銀紙錢通行證」，自行運送至內湖焚化廠免費集中焚燒；一般民眾若要燒少量紙錢，可至里辦公處索取「中元普度集中燒專用袋」或至民政局網站下載專用袋樣稿，黏貼在打包好的紙錢上，並在3日前電話通知各轄區清潔分隊安排專車收運，或將紙錢送至環保局3合1限時收受點，清潔隊會將紙錢集中送至具空污防制設備的內湖焚化廠以專爐焚燒。

    北市民政局也推出線上普度（https://iwnet.civil.taipei/purdue）服務，民眾在農曆7月期間（國曆7月29日至8月26日）參加線上普度並登錄資料，就有機會抽到agnes b.曲線保溫瓶、500元全聯超市禮券、肥皂組、洗手乳等好禮。

    環保局提醒，燃燒紙錢會排放空氣污染物，將影響人體健康與環境品質，每燒1公斤紙錢就會產生1.5公斤的二氧化碳，還會釋放出許多粒狀物、一氧化碳及揮發性有機物。環保局鼓勵市民響應中元普度環保祭祀活動，紙錢減量集中燒，污染減排更清新，並搭配線上普度、以功（米）代金，拜拜同時也能減碳。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中元普度必拜「空心菜」？文化部一張圖秒懂「靈界好朋友」
    2021/08/19 19:56

    中元普度必拜「空心菜」？文化部一張圖秒懂「靈界好朋友」
    竹市推中元環保祭祀袋及紙錢集中燒 減少空污及群聚
    2021/08/12 12:50

    竹市推中元環保祭祀袋及紙錢集中燒 減少空污及群聚

    農十六富豪區當紅 輕豪宅稀有搶手
    全台最大普度場南鯤鯓代天府 因疫情限量2000桌
    2020/07/27 18:18

    全台最大普度場南鯤鯓代天府 因疫情限量2000桌
    雞籠中元祭中元普度，8月30日關龕門
    2019/08/15 20:36

    雞籠中元祭中元普度，8月30日關龕門

    花旗神卡父親節「爸」氣獻回饋 月月享刷卡金
    中元神鬼同慶！這間廟拜普度公 還祝壽神明聖誕
    2018/08/25 23:00

    中元神鬼同慶！這間廟拜普度公 還祝壽神明聖誕
    臺北市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播