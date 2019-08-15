雞籠中元祭中元普度，8月30日關龕門

2019-08-15 20:36

〔記者林欣漢／基隆報導〕雞籠中元祭今天晚上在基隆主普壇舉辦普度，現場準備了豐盛的供品、栩栩如生的「看牲」款待好兄弟，還有蛋糕、披薩、壽司等西方美食，民俗專家林茂賢說，基隆曾被西班牙、法國、日本統治過，雞籠中元祭充分展現基隆人的包容與大愛，「生前是侵略者，死後也再加以普度，別的地方看不到。」

中元普度分私普、公普，私普為居民、社團、社區、寺廟、公司行號在農曆7月任一日舉辦，公普又稱大普，早年於農曆7月26日舉辦，民國41年起配合政府節約政令，統一改在農曆7月15日舉行，公普時設壇於慶安宮，設醮於主普壇，費用由輪值主普的宗親會籌集。

普度時會在供桌上以山珍海味供品、滿漢全席等各式葷素美食祭奉，為了供西洋孤魂享用，也準備牛排、漢堡、蛋糕等供品，桌後還有用麵糰捏製的各式供觀賞的手藝品，稱為「看桌」或「看牲」，用意猶如現代的慶宴，也聘請康樂隊表演，吸引不少民眾前往現場觀賞。

普度儀式從晚上7點開始，市長林右昌、輪值主普的許姓宗親會在道長帶領下依循古禮焚香祭拜，誠心祈求平安、風調雨順，晚上11點主普壇開始送孤魂、跳鍾馗，避免好兄弟流連陽間，請鬼之剋星鍾馗趕鬼，跳鍾馗後也象徵完成主普任務，將於8月30日在開基老大公廟進行關龕門、交接手爐儀式，象徵薪火相傳，也代表己亥年雞籠中元祭圓滿落幕。

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