百萬YT「小玉」賣換臉謎片牟利千萬元 黃捷、高嘉瑜都受害

百萬YouTuber「小玉」朱玉宸，涉利用AI Deepfake（換臉）技術客製化牟利被逮捕，黃捷、高嘉瑜及館長等人受害。（本報合成）

2021/10/18 15:23

〔記者姚岳宏／台北報導〕包括「白癡公主」、「千千」、「奎丁」、等知名網紅及黃捷、高嘉瑜等多名政治人物，去年起開始有她們的性愛影片在網路流傳，但警方追查，這些影片都不是她們拍攝，而是從販售換臉謎片的「台灣網紅挖面」所流出，且幕後主使竟然是今年4月引退的百萬YouTuber「小玉」朱玉宸，利用AI Deepfake（換臉）技術客製化牟利，警方昨逮26歲朱玉宸等3嫌，當場搜出458萬元現金，目前正擴大追查受害人及其他共犯。

刑事警察局執行網路情蒐時，發現自去年7月起，有多名網紅及政治人物的性愛影片於網路上流傳，透過 AI Deepfake（換臉）技術，將她們的臉部圖像移植到色情片AV女優身上，並製作成色情影片販售得利，且被害人不只女性，連知名網紅「館長」也受害，該行為已涉嫌散播猥褻物及妨害名譽等罪行，警方積極偵辦。

警方專案小組透過科技偵查，發現經營「台灣網紅挖面」推特粉絲團的版主朱玉宸，透過Deepface軟體，以他擅長的AI Deepfake技術，製作女性網紅之換臉性愛影片，並要求會員支付新台幣數百元不等的會員費，就可加入進階的私密聊天群組，瀏覽完整版的網紅換臉色情片。

該粉絲團私密聊天室，還不時會舉辦「票選」或「集資」活動，選出某位知名網紅，再由朱玉宸等人製作該網紅的換臉性愛影片上傳販售，警方追查，遭換臉製作成色情影片的受害網紅及政治人物超過百人，不法獲利高達千萬元以上。

警方專案小組見時機成熟，昨持搜索票前往朱玉宸於新北市樹林區住處與工作室搜索，拘提朱玉宸及莊男及耶女等2名共犯，查扣現金458萬5000元、金融帳戶存簿13本（含金融卡）、電腦2台、硬碟2顆、手機2支及賓士車等證物，並由法院裁定扣押不法金流共3筆，警詢後依涉嫌散播猥褻物與妨害名譽等罪解送新北地檢署偵辦。

刑事局呼籲，AI Deepfake技術乃透過人工智慧與模型重建追蹤等方式，將他人圖像的表情替換到指定影片上，而達成影片特效之製作，若不當使用合成於色情影片，會造成當事人蒙受網路性暴力的不當攻擊，警方呼籲，凡走過必留下痕跡，切勿以身試法，如有遭竊取肖像權作為色情影片的被害人欲提告，可向刑事局報案。

百萬YouTuber「小玉」朱玉宸，涉利用AI Deepfake（換臉）技術客製化牟利遭警逮捕。（記者姚岳宏翻攝）

警方在「小玉」朱玉宸工作室搜出458萬元現金。（記者姚岳宏翻攝）

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