行銷特色產業 推「六甲珍寶」伴手禮
2024/01/27 05:30
〔記者楊金城／六甲報導〕半世紀前，六甲外銷草菇全國第一，當年產值高達一億元，現僅存五戶草菇農，六甲區公所集結特色農產品草菇、蜂蜜和六甲台南越光米首度推出「六甲珍寶」伴手禮，昨天發表，行銷六甲特色產業，並希望帶動觀光。
區長陳啓榮說，農民過去單打獨鬥行銷自家產品，六甲珍寶禮盒集結三項農產品有如打團體戰，發揮加乘行銷效果，協助特色農業發展。
四十二歲黃冠銘在十年前回鄉創立銘休閒養生坊，他家種菇四十九年歷史，不忍看到家鄉草菇產業落沒，希望將草菇美食推廣全國，他陸續開發草菇脆片餅乾與營養健康的草菇麵，在網路熱銷。
集結草菇、蜂蜜、越光米
二代蜂農兄弟檔田偉志和田宗益創立「somimi蜂格森活」，是南市、全國龍眼蜂蜜評鑑的常勝軍。四十八歲田偉志表示，養蜂辛苦，要照顧好蜜蜂外，也需要尋找好的花源，才能產出好蜜。烏山頭水庫純淨水源孕育出六甲好米。六甲區農會總幹事許書豪說，農會嚴選契作台南十六號越光米，米粒晶瑩飽滿，Q彈又有米香，成為六甲珍寶之一。
陳啓榮並為「六甲珍寶」禮盒題詩《六甲珍寶三好禮，香醇可口越光米。營養健康草菇片，味道甜美龍眼蜜》大力行銷；「六甲珍寶」原價七五○元，現以五九九元特價行銷，顧客加一元再送一包草菇麵，可查詢銘休閒養生坊臉書。