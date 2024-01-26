台南蜜棗銷日 今年首批1.5噸啟航

台南蜜棗進入採收期，產期可到三月。（農業局提供）

2024/01/26 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南蜜棗進入產季，今年第一批外銷日本的一．五公噸蜜棗入庫檢疫十四天後，昨天空運日本，開啟今年台南蜜棗海外拓銷。

台南蜜棗產季可到三月，是春節期間的吉祥水果之一。市長黃偉哲說，台南蜜棗品質穩定、口感清脆香甜，富含大量維生素C、B1、B2和鉀、鈣、鎂等礦物質，在內外銷市場廣受歡迎。

輸日供果園是品利農場，農場種，植蜜棗約十四公頃，品種以「珍蜜」、「珍愛」為主，其中珍愛品種外觀卵圓翠綠，皮厚多汁，耐儲藏適合出口。

品利農場業者謝明樹曾榮獲二○一八年全國棗評鑑頭等獎及二○一九年第卅一屆全國十大神農獎，他說，農場蜜棗去年外銷日本總量為十六．二五公噸，去年也外銷香港、加拿大、帛琉等地區達六十公噸，今年首批輸日蜜棗一．五公噸，第二批二公噸、第三批二．三五公噸也已入庫檢疫，預計卅日、二月五日出庫空運日本。

農業局長李建裕指出，台南蜜棗種植面積約二六二公頃，僅佔全台的十四％，但台南的氣候和土壤條件適合蜜棗生長，歡迎大家趁春節前購買蜜棗過年送禮。

而蜜棗外銷日本的藥檢非常嚴格，必須進行連續十四天攝氏一．二度低溫冷藏檢疫處理，檢附生產履歷且確定沒有病蟲害，才能裝櫃啟運，農業局將持續拓展外銷。

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