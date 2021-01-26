斥資12.3億 沙崙綠能科學城 2處聯外道通車

沙崙綠能科學城聯外道路通車典禮，交通部長林佳龍（左四）與市長黃偉哲（右四）等人一起剪綵。（記者吳俊鋒攝）

2021/01/26 05:30

一條銜接南154線 另條延伸至關廟五甲

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕斥資約12.3億元進行的沙崙綠能科學城聯外道路新闢工程完成，昨天舉辦通車典禮，前往高鐵特定區更加四通八達，有助於促進當地的產業經濟發展。

昨天通車的聯外道路有2處，分別是高發三路銜接南154線，以及歸仁十三路延伸至關廟五甲等，2019年4月底動工，高鐵特定區之前因緊鄰廣闊的沙崙農場，對外聯絡不易，主要交通動線為橋下的台39線，還有稱為中正南路的南351線，有助車潮分流。

高鐵特定區 增南北與東西向動線

市府工務局長蘇金安表示，2處聯外道路為高鐵特定區各增加了南北與東西向重要動線，建構科學城發展完善交通系統，促進當地產業經濟發展。

高鐵特定區公共設施完成迄今約20年，但整體發展較為遲緩，總統蔡英文2016年上任後，兌現競選政見，在當地全力推動沙崙綠能科學城。

市長黃偉哲、交通部長林佳龍、立委王定宇與陳亭妃等人在致詞時，都感謝蔡總統以前瞻計畫經費挹注，協助高鐵特定區的開發，該項建設能夠落實，造福地方。

高發三路在高鐵特定區銜接南154線的新闢工程完成後，可以連結歸仁凱旋路，直通鬧區不遠處，其間新建2座橋樑，路寬12米，長約2.3公里。

在高鐵特定區內，以往要到關廟，得繞道外圍的182線，距離較遠，或由偏僻的南352線通行，道路狹窄，都不方便，交通大學台南校區旁的歸仁十三路的延伸工程完成，可直通台19甲線，往南到高雄阿蓮，或北上連接轉進國道3號，路寬25米，全長3.2公里。

台86大潭交流道延伸 明年底完工

市府也爭取台86線大潭交流道增設延伸到高鐵特定區的匝道，分流交流道與綠能科學城的車潮，長度1.16公里，包含工程與用地經費約3億元，預計明年底完成。

黃偉哲指出，聯外道路通車後，加上台86線大潭交流道的延伸，配合高鐵，可將沙崙綠能科學城、中央研究院南部院區與會展中心等重要建設效能發揮到極致，強化該區域與周邊衛星城市運輸網絡，改善當地交通。

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