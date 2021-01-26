為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    斥資12.3億 沙崙綠能科學城 2處聯外道通車

    沙崙綠能科學城聯外道路通車典禮，交通部長林佳龍（左四）與市長黃偉哲（右四）等人一起剪綵。（記者吳俊鋒攝）

    沙崙綠能科學城聯外道路通車典禮，交通部長林佳龍（左四）與市長黃偉哲（右四）等人一起剪綵。（記者吳俊鋒攝）

    2021/01/26 05:30

    一條銜接南154線 另條延伸至關廟五甲

    〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕斥資約12.3億元進行的沙崙綠能科學城聯外道路新闢工程完成，昨天舉辦通車典禮，前往高鐵特定區更加四通八達，有助於促進當地的產業經濟發展。

    昨天通車的聯外道路有2處，分別是高發三路銜接南154線，以及歸仁十三路延伸至關廟五甲等，2019年4月底動工，高鐵特定區之前因緊鄰廣闊的沙崙農場，對外聯絡不易，主要交通動線為橋下的台39線，還有稱為中正南路的南351線，有助車潮分流。

    高鐵特定區 增南北與東西向動線

    市府工務局長蘇金安表示，2處聯外道路為高鐵特定區各增加了南北與東西向重要動線，建構科學城發展完善交通系統，促進當地產業經濟發展。

    高鐵特定區公共設施完成迄今約20年，但整體發展較為遲緩，總統蔡英文2016年上任後，兌現競選政見，在當地全力推動沙崙綠能科學城。

    市長黃偉哲、交通部長林佳龍、立委王定宇與陳亭妃等人在致詞時，都感謝蔡總統以前瞻計畫經費挹注，協助高鐵特定區的開發，該項建設能夠落實，造福地方。

    高發三路在高鐵特定區銜接南154線的新闢工程完成後，可以連結歸仁凱旋路，直通鬧區不遠處，其間新建2座橋樑，路寬12米，長約2.3公里。

    在高鐵特定區內，以往要到關廟，得繞道外圍的182線，距離較遠，或由偏僻的南352線通行，道路狹窄，都不方便，交通大學台南校區旁的歸仁十三路的延伸工程完成，可直通台19甲線，往南到高雄阿蓮，或北上連接轉進國道3號，路寬25米，全長3.2公里。

    台86大潭交流道延伸 明年底完工

    市府也爭取台86線大潭交流道增設延伸到高鐵特定區的匝道，分流交流道與綠能科學城的車潮，長度1.16公里，包含工程與用地經費約3億元，預計明年底完成。

    黃偉哲指出，聯外道路通車後，加上台86線大潭交流道的延伸，配合高鐵，可將沙崙綠能科學城、中央研究院南部院區與會展中心等重要建設效能發揮到極致，強化該區域與周邊衛星城市運輸網絡，改善當地交通。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    臺南市今日熱門
    台南梅嶺賞花新體驗 客運假日增開班次
    2021/01/19 09:31

    台南梅嶺賞花新體驗 客運假日增開班次

    南市首辦馬拉松班際接力對抗賽 近1600名學子開跑
    2021/01/19 09:43

    南市首辦馬拉松班際接力對抗賽 近1600名學子開跑 影片

    減少院內感染機會 成大醫院、部立台南醫院探病時間改一天一次
    2021/01/19 18:11

    減少院內感染機會 成大醫院、部立台南醫院探病時間改一天一次

    嘉南大圳開工百年紀念 官田國小出版水圳教育套書
    2021/01/19 10:38

    嘉南大圳開工百年紀念 官田國小出版水圳教育套書

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播