台南「市長陪你拍」敲碗許願加場成功 cosplay也來

畢業生cosplay化身《原神》芙寧娜水神上台，與市長黃偉哲合影。（台南市政府提供）

2024/07/20 15:42

〔記者王姝琇／台南報導〕年度「市長陪你拍」市長獎頒獎典禮日前圓滿落幕，但仍有來不及參與的學生敲碗許願加場，教育局今日加開場次共78校、160名獲獎畢業生參加。學生們依舊花招百出，不只是裝可愛、cosplay耍帥，甚至難度動作一字馬紛紛出籠，還有自備手牌、折扇、樂器等道具都搬上台，與市長留下今夏最美好的合影。

台南市長獎有優學獎、語文獎、科技獎、藝術獎、體育獎、嘉行獎以及勵志獎，自110學年度起，市長獎頒獎典禮別出心裁辦理「市長陪你拍」活動，鼓勵每位獲市長獎的學生發揮創意，擺出最想和市長合拍的姿勢與市長合照，每年大受好評，是畢業生最期待的活動。

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黃偉哲說，每年合拍的同學都是各校最優秀的，其中也不乏3年前就曾得過市長獎者今年又再次領獎，在競爭越來越激烈的環境中還能持續保持優秀得到市長獎實屬難得，他為每位畢業生的傑出表現感到驕傲。

黃偉哲也以黃仁勳、蘇姿丰的成就為例，期勉大家未來將面對來自全國，甚至國際的競爭對手也努力不懈、脫穎而出，在各個領域為家族爭光，不僅是榮耀台南、更是榮耀台灣。此外，市府今年進一步運用數位科技，開放大家下載「市長陪你拍2.0」創意濾鏡與市長合影，希望藉此祝福每位畢業生鵬程萬里、一帆風順。

畢業生自備帽子、樂器等道具，與市長留下今夏最美好的合影。（台南市政府提供）

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