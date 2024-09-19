Google地圖改校名之亂 南市府：惡作劇者勿以身試法

南市多所學校名稱在Google地圖被惡意亂改，在網路社群引發議論。（圖擷自「台南式」臉書粉專）

2024/09/19 11:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對近日全國有多所學校（含大專院校、高中職、國中小）校名在Google地圖上的名稱被惡意修改成不雅字眼，南市教育局表示，昨（18）日一接獲通報後，立即由該局資訊中心介入調查，盤點南市所屬國中3所、高中1所遭到修改名稱，隨即請學校向Google申請並於當日完成改回正確校名。

教育局表示，經資訊中心技術團隊評估，因Google地圖為全民共編性質的Google服務，任何人皆能修改名稱，各機關單位無實質的所有權，也無管理權，因此即刻於昨日中午通令各校立即檢視Google校名，若有發現被變更者立即上Google地圖進行修改，並完成校安通報。

教育局說，校方修改並經Google審查後已恢復正確校名，也請各校立即向校內師生宣導，因網路更名惡作劇已涉刑法第309條及第310條妨害名譽告訴，可由被改名學校代表人（校長），逕向警察機關提起；另也涉及民法第184條的民事侵權行為，呼籲勿以身試法。

資訊中心亦表示，在掌握問題原因後，已立即在台灣學術網路（TA Net）群組通報各縣市及教育部，目前教育部已向台灣Google反應，等待提出解決方案。

南市後甲國中已更正。（擷自Google網頁）

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