台南廟宇徵廟祝月領25K、月休2天 待遇曝光掀熱議！

近日台南市一間廟宇在網上徵求「廟祝」，但月薪25K、月休僅2天的待遇，意外引發網友正反討論。（圖翻攝自爆廢公社二館）

2024/06/03 23:39

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日台南市一間廟宇在網上徵求「廟祝」，但月薪25K、月休僅2天的待遇，意外引發網友正反討論。

本月1日有網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享台南仁德區某廟宇當天在地方社團刊出的徵才啟事，可以看到該廟徵求主管廟內香火事務的廟祝，開出月薪2萬5000元、月休2天、提供住宿的待遇，其餘事項面談，讓原PO忍不住怒批「良心在哪呢？」

不少網友也直呼「薪水也太低」、「25K是幾年前的底薪？」、「真的叫人去做功德的」。但也有人表示，「這種很多都只是做在那顧廟，掃掃地、擦擦桌子就好，我相信2萬5還是一堆人搶著要」、「很多廟宇不是營利單位，沒那麼多錢，義工也沒那麼多時間，少少薪水請人還蠻正常的」、「那是給老人家做身體健康的，真的缺錢不會去應徵」、「不缺錢的退休人員做得很開心，這其實很不錯了」。

綜合媒體報導，這份徵人啟事引發網友討論後，有其他廟宇人員透露，廟祝的工作通常都是敬茶奉香、環境打掃以及服務香客，普遍月薪都落在2萬至2萬5000元之間。不過台南勞工局表示，月薪25K不符合法定薪資2萬7470元。

內政部今（3日）也指出，傳教機構僱用之勞工，自2010年1月1日起就適用勞基法，因此寺廟與廟祝之間如具僱傭關係者，雙方不管以口頭還是書面約定薪資、工作時間、休假等內容，都必須符合勞基法相關規定。

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