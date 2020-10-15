月入25萬與3萬煩惱一樣？ 「一張宵夜照」神解網友跪了

台中市警察局15日晚間在臉書粉專「TCPB局長室」PO出宵夜照解析「月薪25萬元和3萬元」差異，讓許多網友紛紛喊讚。（圖擷取自「TCPB 局長室」臉書粉專）

2020/10/16 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕近日「月薪25萬元和3萬元」的文章引起許多網友熱議，不僅內政部在臉書發文跟風，提醒洗手防疫的重要性，台中市警察局15日晚間也在臉書粉專「TCPB局長室」PO出宵夜照解析差異，讓許多網友紛紛喊讚。

知名影音媒體「一件襯衫」創辦人、網紅作家黃山料日前PO出一篇《月薪25萬與月薪3萬煩惱是一樣的》文章，提及「月薪25萬元和月薪3萬元之間，除了社會階層不同之外，煩惱卻是相同的。」文章一出立刻引起網路熱議。

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對此，內政部小編14日在臉書粉專發文跟風，秀出一張圖提醒大家無論月收多少，還是要洗手防疫，「不管金盆洗手、臉盆洗手還是酒精乾洗手，洗手防疫的心都是一樣的」，而圖中「月入3萬」的人是用臉盆來洗手，「月入25萬」的人則用金色臉盆來洗手，搞笑的圖片也引發網友熱議。

「TCPB 局長室」15日深夜也跟上風潮，在粉專貼出「宵夜照」解析「月入3萬與月入25萬」的差別，照片中可見「月入3萬」的人宵夜是熱炒搭配啤酒，「月入25萬」則是享用高級紅肉配上高檔白蘭地，一秒就可看出其差異。

「TCPB 局長室」不忘提醒，「雖然我們沒感受過收入25萬，但我們只知道酒後駕車的話，在酒測器前人人平等：不問收入；只問濃度！」也強調一旦發生意外，生命的可貴可是無法以收入多寡衡量的。

文章曝光也吸引數千網友按讚，紛紛留言「局長很發漏網路資訊哦！飛遜哦！」、「覺得小編很有梗」、「警察也可以這麼文青，yo~」、「局長室真的很有梗 我喜歡」、「不管濃度 只要沾到酒就不要開車」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

內政部小編14日在臉書粉專發文跟風，秀出一張圖提醒大家無論月收多少，還是要洗手防疫。（圖擷取自內政部臉書粉專）

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