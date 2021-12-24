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    熱情搖滾也要防疫 台南「巨星耶誕演唱會」明晚重磅登場

    25日晚台南「巨星耶誕演唱會」的強大卡司。（圖由台南市府提供）

    25日晚台南「巨星耶誕演唱會」的強大卡司。（圖由台南市府提供）

    2021/12/24 08:43

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「巨星耶誕演唱會」，將於明（25日）晚在永華市政中心西側廣場重磅登場，強大卡司預計吸引大批歌迷參與，為了防疫需求，當天將在南島路設置入口帳篷，除身心障礙民眾及陪伴者外，所有民眾都須配戴口罩且通過體溫量測、實名制、手部消毒才能入場。

    25日演唱會於晚間7點至10點，演出藝人包括徐佳瑩、頑童MJ116、鼓鼓呂思緯、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒等，均是知名度高的偶像藝人。

    市府表示，過去都有歌迷粉絲提早於前一晚前往排隊，想要佔據舞台最前方的最佳觀賞位置，但今年因採取高規格防疫措施，會場周邊將以圍籬封閉，也禁止民眾提早以物品占據位置，避免引起糾紛。

    市府強調，今年活動規定所有民眾僅能由南島路的入口進入，將設3個入口帳篷且必須通過體溫量測、實名制、手部消毒儀器，將於下午3點半開放入場，此外，南島路、建平路上各設2個出口，方便已入場民眾憑章自由進出。

    為了友善服務身心障礙民眾，市府於府前路特設專屬的入口，也在舞台前方設有身心障礙民眾專屬的「愛心區」，持有身心障礙證件（陪伴家屬限一人）才能進入。

    12月31日壓軸的「好YOUNG跨年演唱會」在台南市政府永華市政中心西側廣場，演出卡司有林宥嘉、炎亞綸、周興哲、高爾宣、婁峻碩、艾怡良、閻奕格、李友廷、壞特?te、Karencici、許含光、大支、文慧如、B.T.O.D，將由吳建恆、徐凱希主持。

    台南「巨星耶誕演唱會」舞台區與會場進出口配置示意圖。（圖由台南市府提供）

    台南「巨星耶誕演唱會」舞台區與會場進出口配置示意圖。（圖由台南市府提供）

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