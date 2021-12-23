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    改國號「台灣共和國」 綠營議員：是國民黨不敢

    綠營議員李啟維認為，台灣改國號並無不可能！（記者王姝琇攝）

    綠營議員李啟維認為，台灣改國號並無不可能！（記者王姝琇攝）

    2021/12/23 12:27

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市藍營議員蔡育輝昨日提案建請中央改國號，將中華民國改為「台灣共和國」，意在諷刺民進黨不敢台獨，以及表達對於台南公園無法豎立國父銅像的不滿。綠營議員李啟維表示，本案議長已敲下議事槌確認，根據議會相關人員透露，會函送行政院且將被刷下；但李啟維持不同意見認為，「結果不一定如此」，他還說：「不是我在笑國民黨，事實上是國民黨不敢，而非民進黨。」

    李啟維表示，去年台南市立委林宜瑾質詢行政院長蘇貞昌，提及中華民國國名的英文翻譯是「Republic of China」，台灣都被「菜籃」（China）帶衰，建議改名叫「Republic of Chunghwa」中華共和國。蘇貞昌回應，改國名不急，如果要改，也不是改為中華共和國，應直接改成「Republic of Taiwan」台灣共和國。李啟維說，可見蘇貞昌並不排斥改國名。

    蘇貞昌還曾說，前總統阿扁替許多非洲國家蓋了許多場館，非洲小朋友跳舞感謝，卻一直喊「China！」「China！」根本是「人情做到墓阿埔」。李啟維提及，蘇貞昌上次當行政院長時就把中華郵政改成「台灣郵政」，後來國民黨馬英九執政，又被改回去；另中正機場改為桃園機場則有成功；強調改名要有實力。

    李啟維認為，可見正名台灣已在立法院、行政院延燒。又根據獨派過去要求正名的經驗，「改國號」權責在立法院，只要國民黨立委配合，「台灣共和國」一定可以成真。李啟維說：「不是我在笑國民黨，事實上是國民黨不敢，而非民進黨。」

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