改國號「台灣共和國」 綠營議員：是國民黨不敢

綠營議員李啟維認為,台灣改國號並無不可能!(記者王姝琇攝)

2021/12/23 12:27

〔記者王姝琇/台南報導〕台南市藍營議員蔡育輝昨日提案建請中央改國號,將中華民國改為「台灣共和國」,意在諷刺民進黨不敢台獨,以及表達對於台南公園無法豎立國父銅像的不滿。綠營議員李啟維表示,本案議長已敲下議事槌確認,根據議會相關人員透露,會函送行政院且將被刷下;但李啟維持不同意見認為,「結果不一定如此」,他還說:「不是我在笑國民黨,事實上是國民黨不敢,而非民進黨。」

李啟維表示,去年台南市立委林宜瑾質詢行政院長蘇貞昌,提及中華民國國名的英文翻譯是「Republic of China」,台灣都被「菜籃」(China)帶衰,建議改名叫「Republic of Chunghwa」中華共和國。蘇貞昌回應,改國名不急,如果要改,也不是改為中華共和國,應直接改成「Republic of Taiwan」台灣共和國。李啟維說,可見蘇貞昌並不排斥改國名。

蘇貞昌還曾說,前總統阿扁替許多非洲國家蓋了許多場館,非洲小朋友跳舞感謝,卻一直喊「China!」「China!」根本是「人情做到墓阿埔」。李啟維提及,蘇貞昌上次當行政院長時就把中華郵政改成「台灣郵政」,後來國民黨馬英九執政,又被改回去;另中正機場改為桃園機場則有成功;強調改名要有實力。

李啟維認為,可見正名台灣已在立法院、行政院延燒。又根據獨派過去要求正名的經驗,「改國號」權責在立法院,只要國民黨立委配合,「台灣共和國」一定可以成真。李啟維說:「不是我在笑國民黨,事實上是國民黨不敢,而非民進黨。」

