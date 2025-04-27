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晴時多雲

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    把握今回暖好天氣 明鋒面快速移入天氣再驟變

    今日鋒面遠離、天氣好轉，各地晴時多雲，僅午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。（資料照）

    今日鋒面遠離、天氣好轉，各地晴時多雲，僅午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。（資料照）

    2025/04/27 09:27

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（27日）各地區平地的最低氣溫約在17至20度之間，本島平地最低溫出現在新北石碇區的16.7度，今天氣好轉，各地晴時多雲，氣溫回升，不過很快明（28日）另一鋒面快速移入，天氣再驟變，有雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣發生機率。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日鋒面遠離、天氣好轉，各地晴時多雲，僅午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。各地區氣溫為：北部17至30度、中部18至31度、南部20至34度、東部18至31度。

    預估，明另一鋒面快速移入，中部以北、東半部及南部山區、再轉有局部陣雨或雷雨，有些劇烈天氣發生機率，同時各地氣溫略降、北台轉涼。

    週二、三（29、30日）天氣好轉，氣溫回升，各地晴時多雲，白天偏熱；午後山區偶有局部短暫降雨的機率。週四（1日）鋒面掠過北部海面，台灣附近水氣增多，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，範圍略擴大。週五（2日）各地恢復為晴時多雲，白天炎熱；午後山區仍有局部陣雨的機率。

    週六起至下週二（3至6日）各地大致多雲時晴，天氣偏暖，但因水氣偏多，大氣並不穩定，午後常有對流發展，帶來局部短暫陣雨或雷雨。

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