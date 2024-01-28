《台中》順應民意 中市公園綠地 不蓋里民中心

台中市府未來將不在公園綠地興建活動中心。圖為西屯世斌公園設置的活動中心。（建設局提供）

2024/01/28 05:30

青年事務諮詢委員指屬於公共財 官員允諾 議員籲活動中心選址多聽民意

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市府昨天在忠明高中舉行青年事務諮詢委員會議，會中有委員指公園綠地屬於公共財，活動中心提供特定民眾使用，建議市府禁止在公園綠地興建里民活動中心，建設局長陳大田回應，未來將不在公園綠地興建活動中心，將與民政局合作以多里共同使用，並尋求機關用地、既有建物活化使用；藍綠議員認為市府應多傾聽市民不同聲音及多開闢公園綠地。

議員指須積極開闢綠地供休憩

民進黨議員周永鴻認為，市府將不在公園綠地蓋市民活動中心的政策方向正確，但民政局還是要為沒有活動中心的鄰里尋覓適合興建的土地，不能以此當藉口，建設局更應積極開闢公園綠地提供市民休憩；國民黨議員黃馨慧表示，活動中心興建是提供鄰里良好舒適活動空間，促進里民交流、市府政策宣傳等活動，功能具多元性，為考量里民方便和安全性，活動中心選址宜多傾聽民意。

青諮會中有十三名委員指出，里民活動中心蓋在公園綠地，形成資源排他性，影響民眾運動休憩、環境美觀及生態，並舉桃園思源公園、屏東和平公園都曾有民眾反對蓋活動中心，建議市府設立規範禁止興建里民活動中心，公園綠地原有的活動中心，應評估建築使用年限到期後另覓新處，將水泥地變回綠地。

既有建物年限到 考慮提早「除役」

中市目前有五十六處處公園綠地設有活動中心，陳大田表示，市府近年也收到許多公園綠地不要蓋活動中心的建議，建設局表示支持，將公園綠地使用最大化並還給大眾，目前興建中的仍繼續蓋，但未來不考慮開放興建，既有活動中心建物年限到期，也考慮有共識的話提早「除役」。

降低高中班級學生數 教局將評估

十多名青諮委員還以一一一學年度高中普通班人數三十六．七人，高於全國平均三十一．二人，建議跟進台北市，合理降低台中市高中班級學生數，以配合一○八課綱及提升教育品質、精緻辦學。教育局表示，中市高中職學生近年已有微幅調降，目前仍維持國立學校每班三十五人、私校四十五人，考量師生權益，擬評估邀集師生代表、學生團體溝通。

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