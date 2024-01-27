（台中）送愛助弱 唐氏症基金會贈千份年菜

唐氏症基金捐贈台中市府千份年菜，將分送給身障、弱勢及低收、中低收自立家庭。（社會局提供）

2024/01/27 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中華民國唐氏症基金會連續十一年發起送愛募集活動，集結社會力量，捐贈台中市社會局一千份年菜，分送給身障家庭、社工服務的弱勢家庭、兒少課後照顧單位及低收、中低收自立家庭。

募集社會力量捐菜 連續11年

唐氏症基金會今年募集各界愛心，讓家戶享用年菜溫馨圍爐，菜色共有三菜一湯，包括紅燒獅子頭、栗子燒雞、糖醋鮮魚排及味噌虱目魚丸湯，可口美味溫暖家戶的胃。

社會局表示，唐氏症基金會設立身心障礙者社區日間作業設施、身障社區關懷據點和身心障礙者社區資源中心，更跨域投入兒少福利服務，承接多間公托、親子館和玩具銀行，以行動支持身障者與兒童，是社會局的最佳夥伴。

三菜一湯 溫暖弱勢家戶的胃

唐寶寶小琪在二十四歲進入愛不囉嗦手作體驗館工作，現在已是六年資歷的資深庇護員工，招呼客人、烘焙助手、包裝餅乾禮盒、清潔烘焙器材，對清潔一絲不苟，照著老師教的將潔白的毛巾對摺再對摺，也用最燦爛的笑容跟客人說歡迎光臨。唐氏症基金會說，唐氏症因先天染色體異常，智能發展有限制、肌肉張力低，學會的事可能放假後就忘記，但在老師的陪伴和因材施教，透過不同輔助工具的協助，小琪努力學會許多事，努力可以自立生活，基金會接受社會愛心，也努力貢獻社會。

台中市府也成立公益慈善平台，統籌分配、管理物資捐贈，春節期間市政服務不打烊，台中市愛心食物銀行二家實體分店、三十三處發放站、十七家聯盟店，於每月最後一個星期六發放物資，協助弱勢家戶。

另愛心守護站結合六大超商（市）與協會（統一、全家、萊爾富、OK、楓康、家樂福、德瑪汶），照顧經濟弱勢兒少。若民眾遭遇立即性民生問題，可撥打一九九九轉介相關局處及時協助，平安過好年。

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