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    台鐵員工獨攀馬崙山失聯6天 「跑山獸」加入搜救今尋獲遺體

    台中市消防局派員到馬崙山搜尋多日未果，「跑山獸」19日發現粘男遺體。（記者歐素美翻攝）

    台中市消防局派員到馬崙山搜尋多日未果，「跑山獸」19日發現粘男遺體。（記者歐素美翻攝）

    2022/07/19 12:33

    〔記者歐素美／台中報導〕14日獨攀馬崙山失聯的粘男，家屬焦急懸賞50萬尋人，「跑山獸」捷克籍台灣女婿Petr Novotny昨晚加入搜救行列，今天上午11點左右，在馬崙溪瀑布下方尋獲粘男遺體，台中市消防局表示，粘男可能是14日失足跌落山谷身亡，目前正連絡空勤總隊，將設法將其遺體吊掛下山。

    42歲粘男在台鐵任職，未婚，平時熱愛登山，14日清晨從彰化出發登谷關七雄馬崙山，家屬表示，事前粘男曾打電話給父親表示，中午不回家吃飯，但晚上家人打電話給他，卻始終無人接聽，自此音訊全無，家人看了IG動態，才知其獨自前往攀登馬崙山。

    台中市消防局於15日04時03分接獲通報，立即派出谷關、和平分隊等出動人員上山搜救，15日在馬崙山登山口發現粘男車輛，撥打手機有通卻無人接聽，經中華電信調查粘男的手機信訊號位於台中市和平區大雪山200林道53K附近，由於粘男手機定位在距離馬崙山登山口4至5公里處，消防人員研判粘男可能在該處滑落陡坡，但消防人員連日搜尋卻一無所獲。

    家屬為此焦急懸賞50萬元協尋，據了解，「跑山獸」捷克籍台灣女婿Petr Novotny於昨晚加入搜救行列，結果在今天上午11點左右，於馬崙溪下方瀑布附近尋獲粘男，但粘男已明顯死亡，台中市消防局目前正緊急連絡空勤總隊，將設法將其遺體吊掛下山。

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