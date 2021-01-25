台中大里公園街打通今動工 180米徵收就要1.83億

大里區公園街在東湖路至東南路間打通工程今天開工動土，台中市長盧秀燕（右5）等人執鏟動土。（記者陳建志攝）

2021/01/25 19:07

〔記者陳建志／台中報導〕大里區公園街在東湖路至東南路間未打通，民眾通行都要繞路而行不方便，台中軟體園區設立後，為方便進出地方民眾爭取近10年，市府在中央補助下，編列1.9億闢路，其中光是徵收和地上物補償就要1億8300萬元，今天市長盧秀燕舉行動工典禮，因打通距離僅180公尺，預計今年5月底就能完工，方便民眾通行。

大里東湖里長賴樹清表示，大里公園街是軟體園區聯外道路之一，不過在東湖路至東南路間還有180公尺未打通，民眾通行都要繞路走東湖路127巷等小巷，因新闢的公園街路寬12米，完工後包括軟體園區和青年高中進出的車輛都可走這裡，讓通行更方便。

今天市府建設局舉行「大里公園街（東湖路至東南路）道路打通工程」開工動土典禮， 包括台中市長盧秀燕、市議員蘇柏興、林碧秀、李天生、林德宇、張滄沂等人都出席，盧秀燕感謝議會支持預算，還有立委何欣純協助向中央爭取補助，讓道路順利開闢。

市府建設局長陳大田表示，該項工程總經費1億9千萬，其中光是土地徵收和地上物補償就要1億8300萬元，工程費僅700萬，其中內政部營建署補助約1190萬元，新闢道路將設雙向側溝、路燈及號誌等設施，預計今年5月底完工。

台中市長盧秀燕（後排左7）等人今天出席大里區公園街打通工程動土典禮，180公尺長斥資1.9億，預計今年5月底完工。（記者陳建志攝）

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