竹市錦華街變身最終章！ 打通巷弄讓居民進出不再卡卡

2019-07-29 15:12

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市東大路與錦華街交會的東大路1段180巷打通工程日前完工通車，這條雖僅全長90公尺、6米寬的新闢巷道，過去阻隔當地居民與東大路和錦華街來往，如今不僅打通巷道，就連排水問題也解決，更發揮周邊錦華街停車場功能，讓居民可以自由進出錦華公園，更解決消防、醫療緊急通道問題。

市府工務處表示，這是「錦華街變身三部曲」的最終章，市長林智堅上任後了解錦華街周邊的問題，除與國防部溝通後，闢設錦華街停車場，改善錦華市場、巨城商圈周邊停車問題；更針對周邊閒置空間進行綠美化，開闢錦華公園，提供居民運動休憩空間。

此外，更針對周邊世界街47巷居民長期被巷弄阻隔未打通的困擾進行溝通協調，最後啟動第三部曲的巷弄打通工程，經超過1年的溝通協調，向地主國防部協調辦理土地無償撥用，並與地方居民協調自行拆除地上物、私人占用物，最後終於打通東大路1段180巷，完成全長90公尺的6米寬道路，串聯錦華街與東大路1段，完整連通錦華街附近居民的交通路網。

工務處指出，此段巷弄打通後，除改善原本居民進出不便的問題，也將周邊雜亂路樹與環境一併整理，排除過去排水不良狀況，並鋪設瀝青混凝土路面，讓通行更順暢，未來也能因應緊急需求，作為消防與醫療緊急通道，保障民眾居家安全。

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