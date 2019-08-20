拖了16年 斗六內環路與文化路口終於「正式」打通

2019-08-20 10:10

〔記者詹士弘／雲林報導〕歷史的一刻！拖了16年時間，斗六市內環路與文化路口的「路障」問題，今天在地主讓步同意下，終於「正式」拆除；雲林縣政府表示，將立即進行道路與水溝工程，未來路口不再出現「瓶頸」，民眾行可以更安全。

斗六市內環路路寬原本設計為12米，配合跨越台鐵鐵路必須闢建陸橋，所以在文化路至民生路段路寬增加至20米，等於地主要另提供8米道路土地，16年前附近土地自辦市地重劃配合道路工程，由於重劃後土地分配出現糾紛，導致內環路與文化路口的地主與重建會纏訟多年，也造成內環路行至文化路口時，路寬突然緊縮數米，造成瓶頸。

雲林縣長張麗善上任後，積極處理內環路問題，請出已退休的地政局長歐啟訓協調，加上斗六市長林聖爵、縣議員王又民等人積極協助，與地主、重劃會開過8次以上的會議，終於獲得地主讓步，在土地尾款尚未拿到前，就同意拆除地上物，讓道路可以「正式」打通。

副縣長謝淑亞表示，這真的天大的好消息，拖了10幾年的老問題終於獲得解決，可望為地方帶來更大的便利及行的安全，地上物拆除後，會立即用紐澤西護欄圍住，以避免民眾誤闖受傷，並啟動開口契約，馬上重舖道路，施做排水溝。

歐啟訓也表示，道路擴寬拖了16年，在大家為公的前提下，終於取得共識，是市民之福，由於地上物拆除後，地基比道路略高，將請縣府在週圍建置安全措施，以確保安全。

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