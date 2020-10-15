苗市打通水源里瓶頸道路 通車啟用

苗栗市水源里中正路1363巷瓶頸路段新闢工程，完工通車。（記者彭健禮翻攝）

2020/10/15 14:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市水源里23鄰一帶為老舊住宅區，巷道狹窄，多數無法容納小客車進入，更遑論救災救護車輛，苗栗市公所爭取獲中央補助，新闢長265公尺的8米道路，總經費9700萬元，今天通車啟用，不僅便利社區出入，也提升救災效率，維護鄉親居住安全。

苗栗市水源里23鄰一帶為老舊住宅區，巷道狹窄，多數無法容納小客車進入，更遑論救災救護車輛，因當地已劃設有公共設施保留地之道路用地，經地方多次陳情建議開闢。

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市公所於前年辦理2次公聽會，獲多數參與民眾支持，於去年爭取獲內政部營建署核定納入生活圈道路計畫，由市公所辦理用地取得及代辦「苗栗市水源里中正路1363巷瓶頸路段新闢工程」。

工程總經費9700萬元，包括工程費1200萬元、用地費8500萬元，中央補助3081萬2000元，市公所負擔6618萬8000元，於今年2月動工，今天通車啟用。

苗栗市長邱鎮軍、前市長邱炳坤及市民代表們在當地仁愛福德祠，共同祈求道路開闢完成後交通順暢通行安全，並期能提升水源里及周邊交通服務功能，促進地方繁榮，也提升救災效率，維護鄉親居住安全。

市公所感謝新闢道路周遭居民於施工期間配合交通維持措施，使得工程得以順利進行，同時也感謝本案工程設計、承攬廠商及管線單位之辛勞，將該路段管線盡數下地，留給周遭居民整潔之街道市容，另新闢路段通車初期可能造成用路習慣改變，也請用路人行經該路段時注意路況，小心駕駛。

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