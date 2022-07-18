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    南方四島國家公園開放 頭巾嶼海蝕平台即日起調整為每日60人

    澎管處託管的玄武岩自然保留區頭巾嶼，登島人數由每日30人開放至60人。（海洋國家公園管理處提供）

    澎管處託管的玄武岩自然保留區頭巾嶼，登島人數由每日30人開放至60人。（海洋國家公園管理處提供）

    2022/07/18 09:47

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來澎湖最夯的旅遊行程，就是南方四島國家公園，除了潛水、人文、地形及生態之旅外，現因應燕鷗季來臨，加入環境教育功能，主管的海洋國家公園管理處宣布，即日起開放頭巾嶼海蝕平台，即日起每日登島人數調整為60人。

    南方四島國家公園是台灣第9座國家公園，同時也是第2座海洋型國家公園，2014年10月18日掛牌，範圍包括澎湖縣東吉嶼、西吉嶼、東嶼坪嶼、西嶼坪嶼等「南方四島」及周邊島礁、海域，分別以東吉嶼向東、頭巾向北及向西與鐘仔向南各2浬為邊界。海管處受澎湖縣政府委託管理澎湖南海玄武岩自然保留區（包括東吉嶼、西吉嶼、頭巾嶼、鐵砧）。

    頭巾嶼依南海玄武岩自然保留區公告，僅開放學術研究及專案調查作業人員進入，並不開放一般遊客申請進入。上述研究及調查每日承載量規定為30人，另因考量該區為燕鷗重要棲息及繁殖地，為避免干擾燕鷗生態，目前僅同意限量民眾進入頭巾嶼自然保留區延伸海蝕平台。今為推動環境教育量能，海管處同意「海蝕平台」每日進入人數，由現行30人調整為60人，並禁止進入自然保留區。

    相關申請資訊及表格可至海管處官網查詢，海管處提醒進入頭巾嶼海蝕平台活動前應注意潮汐時間，同時注意海象變化，活動期間禁止捕捉生物及餵食、干擾燕鷗，也不要遺留垃圾，請遊客務必遵守相關規定，愛護美麗的環境。

    頭巾嶼為澎湖南海燕鷗繁衍地，未經申請不得登島。（海洋國家公園管理處提供）

    頭巾嶼為澎湖南海燕鷗繁衍地，未經申請不得登島。（海洋國家公園管理處提供）

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