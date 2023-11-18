土城醫院線上運動會 員工健走逾千萬步

2023/11/18 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立土城醫院響應國健署「一一一一全民健走日」活動，舉辦日行萬步的「健人腳勤」比賽，為期六十天線上運動會，結合運動APP平台，鼓勵同仁每日上傳健走步數，總計共走出一千一三七萬六一一三步數，換算公里數約六八二六公里，相當於環島七圈。

院長黃璟隆表示，土城醫院同仁日行萬步每人每日消耗約三百大卡熱量，也藉此活動達到健身減重的效果，土城醫院今年獲國健署「醫院精進健康促進品質」優良獎，全院同仁共同齊心營造健康職場，落實「健康醫院」，達成全人醫療之目標。

日行萬步比賽 為期60天

獲得比賽第一名的陳姓專科護理師，共計走了七十七萬六八九六步，她表示平日上班跟著醫師查房，在照顧病人的同時也關注自身的身心健康，避免久坐不動，多爬樓梯取代搭乘電梯、步行上下班，假日與家人戶外健走踏青，養成健走運動習慣。

土城醫院家庭醫學科主任蔡依紋說，依國健署公佈國民健康訪問調查報告顯示，國人平均每日久坐五．九小時，每週身體活動量未達標準占四十七．三％，而久坐一小時也會減少約廿二分鐘的平均餘命，世界衛生組織建議運動應提升為「五三三」，成人每週五次或每週一百五十分鐘以上，兒童及青少年每天至少六十分鐘或每週四百廿分鐘以上。

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