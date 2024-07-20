出席藍營「國會改革」說明會 朱立倫稱官員不做壞事就沒事

朱立倫、劉和然等人今（20）日出席新北市中和區國民黨國會改革說明會，呼籲大眾支持國民黨推動國會改革。（記者黃子暘攝）

2024/07/20 13:25

〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕國民黨啟動「國會改革說明會」，黨主席朱立倫今（20）日出席新北市中和區場次。朱立倫說，台灣需要一個現代化的國會，跟美國、英國、日本、南韓等國家一樣，國會應該要有調查、監督權力，簡單一句話，官員不做壞事就沒事，國會有調查權才能揭弊，人民有權知道真相，過去民進黨也如此主張，希望大家支持立院國民黨團對動國會改革。

朱立倫、新北市副市長劉和然、立委洪孟楷、張智倫等人出席說明會。朱立倫說，國民黨這屆是國會最大黨，有責任推動過去無法推動的改革，民進黨過去也主張國會改革，現在卻說是違憲，官員到國會不能說謊何錯之有？

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朱立倫表示，立法院這個會期總共通過55個重要議案，還有許多重要議案等著下個會期拚，包括新北市長侯友宜主張的80歲以上廢除巴氏量表、財政收支劃分法修法等，財劃法說要修法25年至今未休，新北市從台北縣升格至今，經費都沒有增加，應該推動修法，讓新北市民得到該有的預算。

劉和然則說，民主國家有行政權、調查權，行政者分寸拿捏不好、不敢說真相，這時候一定要有監督權來監督，民進黨執政這8年監督權不再，疫情期間有口罩、高端疫苗、快篩試劑等案，後來還一度有蛋荒，請問政府錢花到哪裡去？監察院有在查執政黨嗎？「他們越怕我們越要查」，遺憾國會改革法案暫時被凍結，但他們尊重，後續還有釋憲。

劉和然指出，當家不鬧事，但總統賴清德、民進黨不尊重立院的多數意見，法案一通過就有4個單位聲請釋憲，如今還在醞釀明年罷免藍委，如今正在「試水溫」要罷免基隆市長謝國樑，「我們來當催化劑，下一屆把它變成在野黨」，讓當家還鬧事的人下台。

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