為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

出席藍營「國會改革」說明會 朱立倫稱官員不做壞事就沒事

朱立倫、劉和然等人今（20）日出席新北市中和區國民黨國會改革說明會，呼籲大眾支持國民黨推動國會改革。（記者黃子暘攝）

朱立倫、劉和然等人今（20）日出席新北市中和區國民黨國會改革說明會，呼籲大眾支持國民黨推動國會改革。（記者黃子暘攝）

2024/07/20 13:25

〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕國民黨啟動「國會改革說明會」，黨主席朱立倫今（20）日出席新北市中和區場次。朱立倫說，台灣需要一個現代化的國會，跟美國、英國、日本、南韓等國家一樣，國會應該要有調查、監督權力，簡單一句話，官員不做壞事就沒事，國會有調查權才能揭弊，人民有權知道真相，過去民進黨也如此主張，希望大家支持立院國民黨團對動國會改革。

朱立倫、新北市副市長劉和然、立委洪孟楷、張智倫等人出席說明會。朱立倫說，國民黨這屆是國會最大黨，有責任推動過去無法推動的改革，民進黨過去也主張國會改革，現在卻說是違憲，官員到國會不能說謊何錯之有？

朱立倫表示，立法院這個會期總共通過55個重要議案，還有許多重要議案等著下個會期拚，包括新北市長侯友宜主張的80歲以上廢除巴氏量表、財政收支劃分法修法等，財劃法說要修法25年至今未休，新北市從台北縣升格至今，經費都沒有增加，應該推動修法，讓新北市民得到該有的預算。

劉和然則說，民主國家有行政權、調查權，行政者分寸拿捏不好、不敢說真相，這時候一定要有監督權來監督，民進黨執政這8年監督權不再，疫情期間有口罩、高端疫苗、快篩試劑等案，後來還一度有蛋荒，請問政府錢花到哪裡去？監察院有在查執政黨嗎？「他們越怕我們越要查」，遺憾國會改革法案暫時被凍結，但他們尊重，後續還有釋憲。

劉和然指出，當家不鬧事，但總統賴清德、民進黨不尊重立院的多數意見，法案一通過就有4個單位聲請釋憲，如今還在醞釀明年罷免藍委，如今正在「試水溫」要罷免基隆市長謝國樑，「我們來當催化劑，下一屆把它變成在野黨」，讓當家還鬧事的人下台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
嘉義「公民課補修」開講 民眾籲藍白傾聽反擴權民意
2024/07/03 20:29

嘉義「公民課補修」開講 民眾籲藍白傾聽反擴權民意
憲法法庭開審國會擴權法案 總統委任律師：若憲政秩序破壞將不可回復
2024/07/10 16:08

憲法法庭開審國會擴權法案 總統委任律師：若憲政秩序破壞將不可回復

桃市府趣桃Chill嗨嗨近百萬觀看 第2季《Chill桃不一樣》7/26開播
民進黨全台宣講破150場 第二階段主軸鎖定「反黨國復辟」
2024/07/02 20:06

民進黨全台宣講破150場 第二階段主軸鎖定「反黨國復辟」
自由開講》黃國昌試圖混淆？保全程序之書狀本來就無須送達對造！
2024/07/12 09:29

自由開講》黃國昌試圖混淆？保全程序之書狀本來就無須送達對造！

挺選手拚好運 天天投票抽大獎！
自由爆新聞》藍委自爆「認違憲」急改口？他揭「釋憲關鍵」是這點
2024/06/24 20:30

自由爆新聞》藍委自爆「認違憲」急改口？他揭「釋憲關鍵」是這點
政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播