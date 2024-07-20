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國會擴權法案暫時處分 朱立倫：仍會邀請賴總統國情報告

國民黨主席朱立倫今（20）日出席新北市中和區國民黨國會改革說明會表示，他相信國民黨的主張合憲，也會持續邀請總統賴清德來國情報告。（記者黃子暘攝）

國民黨主席朱立倫今（20）日出席新北市中和區國民黨國會改革說明會表示，他相信國民黨的主張合憲，也會持續邀請總統賴清德來國情報告。（記者黃子暘攝）

2024/07/20 12:05

〔記者黃子暘／新北報導〕立法院三讀通過國會調查權等擴權法案，憲法法庭19日做出暫時處分裁定，認定包括「聽取總統國情報告」、「國會調查權」等6項規定均有違憲之虞，裁定於釋憲本訴裁判前均暫時停止適用。國民黨主席朱立倫今（20）日出席新北市中和區國民黨國會改革說明會表示，他相信國民黨的主張合憲，也會持續邀請總統賴清德來國情報告，賴是否願意遵守承諾出席，也予以尊重。

朱立倫表示，任何預設立場的人也都不能否認總統來國會國情報告，應該屬於合憲且應形成慣例，這也是賴清德自己的承諾；民進黨最怕的就是查弊，這也是他們最大的目的，會想盡一切辦法杯葛，但國民黨會站在民眾的角度，尤其民眾需要真相、台灣需要陽光，要把弊案揭露出來，國民黨會全力以赴。

8月6日憲法法庭將召開全天的言詞辯論庭，朱立倫說，即便很多人揣測、認為大法官、民進黨早就預設立場，但國民黨還是認為社會有公平正義，尤其是調查權、聽證權等長期是全世界民主國家的主張，更是民進黨政治前輩的主張，台灣民主要進步、台灣要走向國際，全世界都在看，大法官也知道自身責任重大，國民黨會持續努力進行地方宣講、街頭宣講，最重要的是凝聚人民的力量。

現場媒體追問民進黨發言人吳崢「神預言」一事，朱立倫評價，大家都覺得民進黨好像完全掌控進度、結果，甚至連未來大法官的決定，他相信民進黨都心知肚明，仍要呼籲大法官發揮良心、良知，讓合憲的條文能夠通過。

傳有國民黨中央委員希望黨主席改選提前到明年的5月，朱立倫回應，個別主張不值得討論，最重要是按照制度來。

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