耶誕城期間限定 捷運「雪粼列車」上路

新北捷運公司首度推出耶誕城期間限定，環狀線主題列車「雪粼列車」。 （記者闕敬倫攝）

2023/11/18 05:30

〔記者闕敬倫／新北報導〕「新北歡樂耶誕城」昨晚開城，新北大眾捷運股份有限公司今年首度推出耶誕城期間限定環狀線主題列車「雪粼列車」。新北捷運公司表示，由於耶誕城活動周邊停車場實施管制，呼籲民眾多利用環狀線、大眾運輸前往會場，就有機會搭乘到耶誕城主題列車。

新北捷運公司繼十月推出「環狀線的移動美學」主題列車後，十一月再推出「耶誕城期間限定環狀線主題列車—雪粼列車」，將環狀線捷運塑造成一個移動的美學載體，運用車輛編號一一四號列車，將原設計中黃白相間的色塊轉化為從飄落的白雪。

新北捷運公司說，「雪粼列車」車內以金色、白雪、暖黃色的氛圍打造，表現有溫暖跟溫馨的乘車空間，彷彿從雪地行駛而來的溫暖列車，車窗及地板有各式白色、金色的雪花窗貼，猶如雪光粼粼。

新北捷運公司指出，「雪粼列車」昨晚六時四十二分從新北產業園區站首發，在十一月十七日至卅日期間，將行駛於大坪林站及新北產業園區站之間，平日上午六時許至晚上八時前，假日為上午六時許至夜間十二時前，約一個小時一班車。

新北捷運公司補充，至於十月份因應「台灣設計展在新北」推出的「環狀線的移動美學」列車，將恢復為一般任務編組，喜愛的民眾還是有機會可以搭到。

「雪粼列車」車內以金色、白雪、暖黃色的氛圍打造，表現有溫暖跟溫馨的乘車空間。（記者闕敬倫攝）

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